Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и энергобезопасность Украины

Собеседники отмечают важность продолжения санкционной политики против России, с целью добиться от нее реализации планов мирного урегулирования ситуации и деоккупации украинских территорий.

Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером. Об этом сообщается пресс-служба президента Украины.

«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории», – говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил США за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Также на встрече обсуждался вопрос энергетической безопасности, в частности в контексте «Северного потока– 2».

13-16 сентября Волкер находится с визитом в Украине. Об этом сообщил «Голос Америки».

Раньше визиты Волкера происходили накануне его переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, с которым они ведут переговоры по Донбассу, но в этот раз российская сторона пока не подтвердила целесообразность следующей встречи.

«Я написал Суркову, считает ли он, что будет целесообразно встретиться, чтобы обсудить возможность миротворческой миссии с мандатом ООН. Он ответил, что у нас есть различия в позициях. Но мы общаемся», – подчеркнул Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Вашингтон готов расширить поставки военного вооружения Украине, чтобы помочь стране укрепить военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской поддержки сепаратистов на Востоке страны.

Последняя встреча Волкера и Суркова состоялась в Дубае в конце января. На ней стороны пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса. По итогам встречи глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на ней не было достигнуто никакого результата.

Пресс-служба президента Украины