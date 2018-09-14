Муждабаев: ФСБук – это уже не шутка. My congrats, Mark!

Не прошло и пяти дней с окончания месячного бана за проукраинскую публикацию по жалобам фабрик кремлевских троллей, как мой основной аккаунт в Facebook снова забанен.

И они уже даже не сообщают, какая конкретно публикация стала объектом российской тролль-атаки и на какой срок мне запрещены какие-либо действия в Facebook, включая личную переписку. Просто банят – и все. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев

В связи с этим я решил больше не писать им никаких жалоб, чем занимался ранее, отправляя не только стандартные формы, но и персональные письма чиновникам Facebook через электронную почту. Хватит.

Я понял, как функционирует эта система и кто ею реально управляет, у меня больше даже минимальных иллюзий нет. Меня можно отравлять в бан только за публикации, защищающие Украину и цивилизованный мир от гибридной войны РФ, что постоянно и происходит, поскольку больше я ничего в Facebook не публикую.

Не знаю, на каком уровне менеджмента у Цукерберга произошла вербовка сотрудников Facebook ФСБшниками, но в том, что это случилось, почти никаких сомнений у меня нет. Русские захватывают один за другим западные парламенты, президентские посты и другие органы власти, так что использовать в своих интересах частную компанию для них – раз плюнуть. Я поздравляю американскую демократию, она упала перед ними под плинтус, и думаю, что это далеко не предел.

Россия устанавливает свои правила везде, и практически никто ей в этом не мешает: таковы не эмоции, а факты. Пока гибридная война выигрывается Кремлем в одни ворота, и русские, безусловно, окажут решающее влияние на выборы в Украине, захватив практически все информационное пространство страны, включая соцсети. Что дальше? Думайте сами. Ничего хорошего нас при таком status quo не ждет.

На данный момент у меня остается этот – запасной – аккаунт в Facebook плюс Instagram, Twitter и Telegram-канал. Кому надо, тот найдет, плюс можно подписаться и смотреть ролики на моей канале YouTube, где я продолжаю говорить о том, что знаю и думаю про гибридную войну. Его пока не забанили, но я уверен, что ФСБ и до него доберется. А там посмотрим, я не знаю, что еще я могу сделать один, но что-нибудь сделаю.

Айдер Муждабаев, YouTube