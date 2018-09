В Британии назвали ложью опубликованное видеоинтервью подозреваемых в покушении на Скрипалей

Британские власти уверены, что давшие интервью мужчины не были «обычными туристми», а являются офицерами ГРУ выполняющими задание. А соцсети встретили «интервью» офицеров ГРУ, выдающих себя за обычных «туристов» – бурей насмешек и сарказма.

Великобритании понятно, что двое россиян, которые в четверг дали интервью российскому государственному телеканалу RT, являются офицерами российской военной разведки, которых британская полиция подозревает в отравлении в Солсбери. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь британского МИД, сообщает «Reuters».

Подозреваемые в отравлении в Солсбери Руслан Боширов и Александр Петров в интервью подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью – посмотреть на «знаменитый своим 123-метровым шпилем собор».

Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что работают в сфере фитнес-индустрии.

Комментируя интервью Петрова и Боширова, пресс-секретарь британского МИД заявила, что «правительству понятно, что эти мужчины являются офицерами российской военной разведки ГРУ, которые использовали чрезвычайно токсичное, нелегальное химическое оружие на улицах нашей страны».

«Мы неоднократно просили Россию рассказать о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня – как мы видели это постоянно – они отреагировали искажениями и ложью», – добавила пресс-секретарь.

Интервью подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей мужчин руководительнице телеканала RT Маргарите Симоньян вызвало восторг, как в российских, так и в британских соцсетях, пишет «Русская служба BBC».

Александр Петров и Руслан Боширов (это, возможно, ненастоящие имена мужчин) в телеэфире крайне скованно пытались объяснить, зачем они дважды ездили в британский город Солсбери «как туристы».

Власти Британии подозревают их в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Поток шуток касался не только работы мужчин, которые на вопрос, кто и кем занимаются ответили буквально следующее:

– Вы на самом деле кто? – начала интервью Симоньян.

– Мы те, кого показывали на фотографиях, – ответил Петров.

Далее разговор зашел о Солсбери, небольшом городе на западе от Лондона, где отравили Скрипалей.

– Друзья нам давно уже советовали посетить этот замечательный город, – сказал Петров.

– Туристический город, там есть знаменитый собор, – добавил Боширов.

– С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери, – продолжил Петров.

Рассказ мужчин о туристических предпочтениях вызвал шквал сарказма.

Боширова и Петрова сравнивали с героями известных криминальных драм – например, «Брат» или «Залечь на дно в Брюгге».

Звучали и предложения оставить бизнес и податься в политику:

Или отобрать «пальму первенства» у Солнцевской братвы:

Британские пользователи сетей шутили не меньше российских.

«Конечно, эти русские были просто туристами. Все знают, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей», – издевается английский режиссёр Дэвид Шнайдер.

Of course those Russians were just tourists. Everyone knows that Salisbury has 2 world-class tourist attractions: 1. The cathedral 2. The famous Skripal Door Handle.

«Удивительно. Двое русских утверждают, что они поехали в Солсбери в качестве туристов, но из-за кучки снега на земле они немедленно вернулись… в Москву. В марте. Где всё в снегу», – поражается журналист Кристоффер Миллер.

Amazing. Two Russian men claim they went to Salisbury as tourists but were frustrated by all the snow on the ground, so they immediately went home…to Moscow. In March. Where it was covered in snow.

— Christopher Miller (@ChristopherJM) September 13, 2018