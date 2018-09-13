В Британии назвали ложью опубликованное видеоинтервью подозреваемых в покушении на Скрипалей

Британские власти уверены, что давшие интервью мужчины не были «обычными туристми», а являются офицерами ГРУ выполняющими задание. А соцсети встретили «интервью» офицеров ГРУ, выдающих себя за обычных «туристов» – бурей насмешек и сарказма.

Великобритании понятно, что двое россиян, которые в четверг дали интервью российскому государственному телеканалу RT, являются офицерами российской военной разведки, которых британская полиция подозревает в отравлении в Солсбери. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь британского МИД, сообщает «Reuters».

Подозреваемые в отравлении в Солсбери Руслан Боширов и Александр Петров в интервью подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью – посмотреть на «знаменитый своим 123-метровым шпилем собор».

Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что работают в сфере фитнес-индустрии.

Комментируя интервью Петрова и Боширова, пресс-секретарь британского МИД заявила, что «правительству понятно, что эти мужчины являются офицерами российской военной разведки ГРУ, которые использовали чрезвычайно токсичное, нелегальное химическое оружие на улицах нашей страны».

«Мы неоднократно просили Россию рассказать о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня – как мы видели это постоянно – они отреагировали искажениями и ложью», – добавила пресс-секретарь.

Интервью подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей мужчин руководительнице телеканала RT Маргарите Симоньян вызвало восторг, как в российских, так и в британских соцсетях, пишет «Русская служба BBC».

Александр Петров и Руслан Боширов (это, возможно, ненастоящие имена мужчин) в телеэфире крайне скованно пытались объяснить, зачем они дважды ездили в британский город Солсбери «как туристы».

Власти Британии подозревают их в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей»

Поток шуток касался не только работы мужчин, которые на вопрос, кто и кем занимаются ответили буквально следующее:

– Вы на самом деле кто? – начала интервью Симоньян.

– Мы те, кого показывали на фотографиях, – ответил Петров.

Далее разговор зашел о Солсбери, небольшом городе на западе от Лондона, где отравили Скрипалей.

– Друзья нам давно уже советовали посетить этот замечательный город, – сказал Петров.

– Туристический город, там есть знаменитый собор, – добавил Боширов.

– С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери, – продолжил Петров.

Рассказ мужчин о туристических предпочтениях вызвал шквал сарказма.

Боширова и Петрова сравнивали с героями известных криминальных драм – например, «Брат» или «Залечь на дно в Брюгге».

Типичные любители английской готики из средней полосы России pic.twitter.com/EbcHXZMnWh — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) September 13, 2018

Звучали и предложения оставить бизнес и податься в политику:

Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым Опубліковано Boris Grozovski Четвер, 13 вересня 2018 р.

Или отобрать «пальму первенства» у Солнцевской братвы:

Британские пользователи сетей шутили не меньше российских.

«Конечно, эти русские были просто туристами. Все знают, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей», – издевается английский режиссёр Дэвид Шнайдер.

Of course those Russians were just tourists. Everyone knows that Salisbury has 2 world-class tourist attractions:

1. The cathedral

2. The famous Skripal Door Handle. — David Schneider (@davidschneider) September 13, 2018

«Удивительно. Двое русских утверждают, что они поехали в Солсбери в качестве туристов, но из-за кучки снега на земле они немедленно вернулись… в Москву. В марте. Где всё в снегу», – поражается журналист Кристоффер Миллер.

Amazing. Two Russian men claim they went to Salisbury as tourists but were frustrated by all the snow on the ground, so they immediately went home…to Moscow. In March. Where it was covered in snow. — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 13, 2018

На сайте международных рекомендаций к путешествиям TripAdvisor пользователи, представляющиеся россиянами, оставляют рецензии в духе: «Великолепно, посетил собор дважды».

Но на этом саркастические шутки не закончились.

«Что вас связывает»?

Отдельно пользователей позабавил неловкий ответ мужчин на вопрос ведущей об их предполагаемой близости.

«Давайте не будем лезть в личную жизнь», – попросил Боширов Симоньян.

Позже в Twitter Маргарита Симоньян решила пояснить свой вопрос: «Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить – с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста».

Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить — с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 13, 2018

Предприимчивые рекламщики тут же решили заработать на общественном резонансе, предлагая туристам поездки в «Солсберийский собор».

Ах, как прекрасен Солсберийский собор в это время года! Ну разве не стоит он того, что прилететь в Солсбери аж из Москвы? Скорее покупаем билеты в Лондон, а оттуда всего полтора часа на поезде: https://t.co/2kwrc3cfFE pic.twitter.com/vY8HT49xJW — Aviasales.ru (@aviasales) September 13, 2018

Поток шуток еще только набирает свои обороты. Маргарита Симоньян собирает некоторые из них у себя на странице, сопровождая своими комментариями.

«Reuters»