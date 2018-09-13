Московский патриархат грозит не признать автокефалию украинской церкви

Такие заявления делают представители клира Московского патриархата в Украине. При этом угрожают церковным расколом и религиозными конфликтами.

Украинская православная церковь Московского патриархата не признает новую украинскую православную церковь. Об этом в интервью греческому агентству церковных новостей «Ромфея» сказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Антоний, перевод интервью подготовлен информационно-просветительским отделом УПЦ МП.

«Сегодняшние раскольники станут автокефальной церковью, а нашу каноническую церковь попытаются сделать чужой для нашей страны. Наша церковь не признает этого действия и не будет сослужить с новой церковью», – заявил священнослужитель.

Он уверен, что УПЦ МП сохранит за собой большинство приходов и верующих.

«Некоторые уйдут, но не многие, уйдут главным образом проблемные. В семьях украинцев начнутся опять споры, будут опять захватывать наши храмы, брат пойдет на брата, будут конфликты», – прогнозирует Антоний.

Русская православная церковь пригрозила, что предоставление Украине автокефалии приведет к повторению Великого раскола 1054 года, разделившего христианство на католическую и православную церкви.

Заявление о возможном расколе сделал секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Игорь Якимчук.

«Важно понимать, что в нынешнем расколе будет задействовано гораздо большее количество людей, чем тогда, в XI веке, учитывая, как ощутимо выросла с тех пор численность населения. Таким образом, по своим масштабам и драматизму новый раскол будет существенно острее», – заявил он.

Московский протоиерей напомнил, что в 1054 году христианская церковь разделилась пополам.

«Нечто подобное может произойти и сейчас, потому что Русская церковь – это никак не меньше половины всего православного христианства», – подчеркнул собеседник агентства.

Якимчук не стал называть конкретных мер, которые может предпринять Московский патриархат в ответ на действия Константинопольской церкви, указав лишь, что они не будут сдержанными.

«Рассматриваются разные сценарии, и я бы сейчас не стал говорить, какой из них предпочтет наш Синод. Но так или иначе своими действиями Константинопольский патриархат выводит себя за рамки канонического поля, поэтому едва ли может рассчитывать на то, что что-то будет сдерживать Русскую церковь в ее ответных действиях», – отметил священник.

Напомним, что Вселенский патриархат собирается предоставить автокефалию Украине по просьбе церковных и светских властей.

В апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он сообщил о намерении даровать украинской церкви автокефалию.

31 августа Константинопольская церковь во время переговоров с предстоятелем РПЦ Кириллом подтвердила это решение.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

«Ромфея»