Российская политика на Дальнем Востоке. Мир с Японией как прецедент для Украины

Если украинское общество будет настроено на длительное противостояние с Россией вплоть до восстановления территориальной целостности нашей страны, агрессор рано или поздно дрогнет.

Японская сторона незамедлительно отвергла предложение российского президента о заключении мирного договора без предварительных условий. Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в момент выдвижения Путиным этого предложения находился рядом с российским президентом во Владивостоке, даже не стал это комментировать. А генеральный секретарь Кабинета министров Японии есихидэ Суга подчеркнул, что японская сторона «будет упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением северных территорий (Курильские острова – В.П.), а потом заключить мирный договор».

Владимир Путин прекрасно знает об этой японской позиции. Но российский президент, который знает и об искреннем желании японского премьер-министра улучшить отношения с Москвой и решить проблему с мирным договором, решил попробовать заинтересовать Абэ своим предложением – а вдруг клюнет?

Потому что это и есть российское представление о компромиссе – у нас остается все, что мы уже получили, а вы с нами дружите «без предварительных условий».

И пусть это до конца не могут понять японцы, которые далеки от российских цивилизационных и политических реалий – но мы-то должны понимать! Россия и Украине будет выдвигать аналогичные условия – давайте дружить, мы же братья, но вот только Крым остается частью Российской Федерации и помогать «народным республикам» на Донбассе мы тоже продолжим. Тот, кто думает, что эту ситуацию можно решить с помощью коллаборационистской позиции, избрания пророссийского президента и парламента, очень ошибается.

Достаточно посмотреть на опыт Республики Молдова: промосковский президент этой страны Игорь Додон, который не скрывает своих симпатий к Путину, все равно воспринимается в оккупированном россиянами Приднестровье как президент чужого государства. И с нами будет так же: если украинцы проголосуют за марионетку, это окончательно убедит Кремль в том, что о нашу страну можно вытирать ноги. Повозмущаются – и привыкнут.

Мне ближе позиция Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ очень хотел бы войти в историю как политик, который разрешил проблемы с Россией. Но – не ценой отказа от принципиальных позиций. Японскому премьеру этого не могут позволить ни политическая интуиция, ни принципы, ни японское общество. Последнее стоит особо выделить.

Потому что если украинское общество будет настроено на длительное противостояние с Россией вплоть до восстановления территориальной целостности нашей страны, агрессор рано или поздно если не дрогнет, то, по крайней мере, переместится в реальный мир, в котором расплатой за агрессию будет полный разрыв с Украиной. Ну а если мы когда-нибудь согласимся на мир любой ценой, на мир без Крыма и Донбасса – это будет означать, что возвращение Украины к положению московской колонии является неизбежным.

Виталий Портников, «Espreso.TV»