Экологическая катастрофа в Крыму: кто несет ответственность за химические выбросы?

Ситуация в оккупированном Армянске сделала угрожающей экологическую ситуацию в Крыму и на юге Херсонской области, но и стала настоящей лакмусовой бумажкой настроений политиков, которые – вроде бы – обязаны представлять интересы украинского общества.

Но деятельность некоторых из них подпадает под другие определения: полнейшая юридическая безграмотность, тотальное непонимание того, чем живет страна, которой они так хотят управлять, и отсутствие какого бы то ни было желания хотя бы минимально скрывать свои антиукраинские взгляды. Об этом пишут на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» эксперты Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и Мария Кучеренко

Фабула предельно проста: Российская Федерация, как и на других территориях, оккупированных ею, совершенно не справляется со своими обязательствами как оккупирующей стороны. Как истинная держава-наследница СССР, РФ не просто не сделала ничего, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды на оккупированных ею территориях, но еще и пыталась замолчать масштабы бедствия, и до последнего делала вид, что на крымском «Титане» не произошло ничего из ряда вон.

По сведениям, которые сегодня есть в распоряжении СМИ, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс некого вещества, которое позже было обозначено как «сернистый ангидрид».

По свидетельствам находящихся на аннексированных РФ территориях в эти даты, все вокруг было покрыто липким оранжевым налетом, а множество растений погибло. Другой индикатор масштабов произошедшего, который фиксируют даже российские СМИ – город покинули абсолютно все птицы. Но местные жители говорят о том, что налет, который в Армянске привыкли обозначать емким словом «дрянь», появлялся и раньше, пусть и в меньших количествах. В городе подобные следы работы «Крымского Титана» до того момента, как они не переросли в экологическое бедствие, никого не удивляли.

Оккупационные власти выступили с заявлением, что недавний случай – это результат отказа Украины от подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал.

Оставим за скобками тот факт, что так называемые «власти» успели расписаться в собственной безответственности и несостоятельности, опровергая свои же слова рассказами о том, что «ситуация меняется в сторону нормализации потому что, слава богу, пошел дождь» и напоминая о том, каким сухим выдалось лето, из-за чего якобы и произошла катастрофа. Фантазии оккупантов о строительстве некого нового канала, правда, с морской водой, которая может разве что ухудшить ситуацию, о чем людям, называющим себя «властью», следовало бы знать, также не добавляют оптимизма.

Но куда более интересным представляются высказывания некоторых украинских политиков, звучащие в унисон со словами всяческих Аксеновых, и являющихся не только повторением тезисов врага, но и полем для неизбежных вопросов: чего же здесь больше – банального незнания предмета или желания выслужиться перед кремлевскими кураторами?

Речь идет об «Оппозиционном блоке», представители которого не просто говорили о необходимости возобновления подачи воды в Крым, «ведь там граждане, которых Украина считает своими», но и опубликовали официальное заявление партии, где апеллировали к ООН и к обязанностям стран-членов ООН предоставлять доступ населению к пресной воде даже в условиях конфликтов. В партии настаивали, что такое нарушение является – не много и не мало – «геноцидом и нарушением прав крымчан».

Как и ранее, представители данного политпроекта не удосужились хотя бы минимально осмыслить и художественно переработать темник, полученный из Кремля: ведь бросаться словом «геноцид» к месту и не к месту, и отрицать случаи геноцида там, где они в действительности были – это сугубо российский почерк.

Но данное заявление заставляет задать вопрос: в Кремле так увлеклись «войной между башнями», что не удосужились перечитать свой собственный текст? Все знатоки тем ООН и Крыма ушли писать очередную «гениальную» речь Небензе?

Во-первых, оккупационные власти с завидным упорством твердили, что питьевой воды крымчанам хватает, и эта информация подтверждается источниками, заслуживающими доверия. То есть фактически никто и не скрывает, что речь идет лишь об интересах бизнеса, которые почему-то «закамуфлированы» под жалостливый тезис о «недостатке питьевой воды»?

Во-вторых, любая апелляция к ООН здесь заведомо проигрышна для желающих воплотить российские планы в жизнь: согласно резолюциям Генассамблеи ООН 71\205 Положение в области прав человека в АР Крым и городе Севастополе (Украина) и 68\262 о территориальной целостности Украины, Российская Федерация является оккупирующей стороной, что задействует Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, где, в свою очередь, прямо говорится об обязательствах оккупирующей стороны по отношению к оккупированным территориям.

И именно оккупирующая сторона несет ответственность за всю гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях – и никакие воззвания к тому, что якобы экологическое бедствие Армянска является виной Украины, ничего уже не изменят. Все последствия – зона ответственности исключительно РФ.

Единственное, в чем можно обвинить в данной ситуации государство Украина (что уже сделано многими экспертами) – так это в действии позорного закона о так называемой «свободной экономической зоне». Если бы не он – в Крыму уже наверняка не работал бы «Титан» и, как следствие, не было бы вообще никаких проблем – разве что для оккупанта, который неизбежно столкнулся бы с тем, что люди, потерявшие свои рабочие места (по информации СМИ, на заводе «Крымский титан» работает каждый пятый житель Армянска) проявляли бы деятельное недовольство приходом таких «освободителей».

А что до несчастий крымчан, которых Украина считала, считает и будет считать своими гражданами, потому что в действительности так это и есть, то пусть оппоненты простят нам «лирическое отступление» и переход на эмоции, но…один из авторов текста встретил аннексию Крыма в Севастополе. И хорошо помнит свои самые большие желания первых дней российского вторжения: чтобы украинские солдаты действовали по уставу во время попытки проникновения на территории ВЧ посторонних, чтобы Украина сразу же перекрыла все, что только можно перекрыть – пусть даже и ценой дискомфорта для автора этих строк.

Просили камней с неба? Получите. Примерно полгода жизни при оккупационном режиме в Севастополе только укрепили эти взгляды и позиции.

Но сегодня оказывается, что так называемое «правительство Крыма» к «камням с неба» в виде экологического бедствия в Армянске совершенно не готово. Украина, несомненно, будет делать все для ликвидации страшных экологических последствий. Но уже в своем, украинском Крыму, безо всякого присутствия РФ и ее ставленников.

Виталий Кулик, Мария Кучеренко, «Хвиля»