В Испании задержали россиянина с фальшивым украинским паспортом

Российский офицер полиции Быков разыскиваемый Интерполом за наркоторговлю, был задержан гражданской гвардией Испании. При задержании у него оказался фальшивый украинский паспорт.

Гражданская гвардия (жандармерия) Испании задержала офицера российской полиции, который разыскивался по линии Интерпола за наркоторговлю. Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Официальный представитель жандармерии рассказал, что задержание 29-летнего гражданина РФ В.Быкова было осуществлено в курортном городке Платжа Д’Аро, провинция Жирона.

По его словам, операция по поиску россиянина, объявленного на родине в международный розыск, продолжалась несколько месяцев. Он скрывался под чужим именем, располагая фальшивым украинским паспортом.

Установить местонахождение подозреваемого удалось с помощью российских коллег, которые информировали испанцев о частых поездках в их страну людей из окружения Быкова. За ними было установлено наблюдение – следы привели в Платжа Д’Аро. После этого сотрудники Гражданской гвардии, располагавшие фото и описанием внешности беглеца, обнаружили его и задержали.

В России Быков обвиняется в том, что возглавлял группировку наркоторговцев, в частности, – доставлял в РФ латиноамериканский кокаин.

Подозреваемый скрывался в Испании после ареста нескольких его сообщников. Сейчас он направлен в распоряжение Национальной судебной палаты Испании, которая должна решить вопрос о его экстрадиции. Процесс экстрадиции в Испании занимает как правило от полугода до полутора лет. Лица, подлежащие высылке, имеют возможность оспорить через суд высшей инстанции решение НСПИ.

С конца 90-х годов прошлого столетия правоохранительные органы Испании задержали более 100 россиян, которые пытались укрыться в этой стране от уголовного преследования на родине.

Напомним, в июле Германия выдала России бизнесмена Андрея Ковальчука, которого обвиняют организации контрабанды кокаина из Аргентины по дипломатическим каналам.

«Deutsche Welle»