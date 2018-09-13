Россия рассчитывает на улучшение отношений с США, – Лавров

В тоже время в России обвиняют США в том, что они встали на сторону Украины и пока не идут на «компромисс» в вопросах Донбасса, Крыма и ситуации на Азовском море.

Москва готова делать все возможное, чтобы выйти из тупика в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, и серьезно воспринимает желание президента Дональда Трампа организовать диалог, хотя антироссийские настроения в США являются препятствием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «DPA», текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы серьезно воспринимаем заявления Дональда Трампа о желании наладить нормальный диалог между нашими странами, готовы пройти свою часть пути для вывода двусторонних связей из тупика. Однако судить о реальной заинтересованности партнеров в конструктивном сотрудничестве можно только из практических шагов. А вот их как раз нет из-за действий Вашингтона», – сказал Лавров.

«Если от американского лидера и идут какие-то положительные импульсы, то они полностью нивелируются замаскированной русофобией в американской элите, которая рассматривает нашу страну как угрозу геополитическому доминированию США, выступает за «системное содержание» России с использованием односторонних санкций и других инструментов давления», – пожаловался глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что относительно российско-украинского конфликта у Лаврова заявляют, что США «играют на стороне» Киева, и призывают к компромиссу. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, сообщал журнал «Международная Жизнь».

«Мы понимаем, что западные спонсоры киевского режима настолько озабочены сохранением всего того, что подконтрольно им, и позволяет, как они считают, давить на Россию, что никаких сдвигов к лучшему в поведении киевских властей в обозримой перспективе не произойдет», – сказал он.

По словам Рябкова, заявления Волкера свидетельствуют о том, что США не хотят идти с Россией на «компромисс».

«Мы видим многочисленные заявления американского спецпредставителя по Украине, который однозначно играет на киевской половине поля. Это все показатель того, насколько американцы в рамках своей линии на давление, на принятие односторонних мер отвыкли от компромисса как метода решения проблем», – подчеркнул он.

Пресс-служба МИД России