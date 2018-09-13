За год ООН зафиксировало более десяти необоснованных арестов в оккупированном Крыму

Миссия ООН насчитала в Крыму, как минимум, – 11 не обоснованных арестов. Кроме арестов, зафиксировано 42 случая похищения людей, главным образом – крымских татар.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине зафиксировала 11 арестов, проведенных в аннексированном Россией Крыму без каких-либо правовых оснований. Об этом сообщила на брифинге глава миссии Фиона Фрейзер, передает «Левый Берег».

«Случаи произвольных арестов и содержания под стражей во время оккупации РФ продолжаются. За последние 10 месяцев мы задокументировали 11 арестов, для которых не было никаких правовых оснований. Очень часто жертв содержали без связи с внешним миром до того, пока их арест не был официально оформлен. Жертвы, которых освобождали, часто рассказывают, что к ним применялись физическое насилие и пытки», – сказала она, представляя второй отчет о ситуации с правами человека в Крыму в период с 13 сентября 2017 года по 30 июня 2018.

Фрейзер также выразила обеспокоенность состоянием здоровья всех задержанных и осужденных.

За этот же период миссия зафиксировала 4 случая насильственных исчезновений, а всего с начала оккупации полуострова их количество составляет 42.

«Хотя жертвой может стать любой человек, но именно крымские татары, коренной народ Крыма, подвергаются особенно сильным притеснениям. Почти 80% обысков и рейдов ФСБ были проведены в объектах частной собственности крымских татар», – добавила глава миссии.

Она также сообщила, что с 2015 года Россия призвала в армию 12 тыс. крымчан, а лица, не желающие служить, привлекаются к уголовной ответственности.

В целом миссия констатирует, что Россия пренебрегает своими международными обязательствами как оккупационное государство, чем нарушает международное гуманитарное право.

Напомним, сегодня утром российские силовики провели обыск в доме крымского активиста и правозащитника Османа Белялова. Самого Белялова во время обыска не было дома, но оккупанты задержали двух других активистов, которые снимали происходящее на видео. После освидетельствования задержанных отпустили.

«Левый Берег»