Указ Трампа о новых санкциях недостаточно эффективен, – сенатор Ван Холлен

Несмотря на признание угрозы вмешательства России в выборные процессы в США, укза подписанный президентом Трампом не содержит эффективных мер противодействия.

Указ президента США Дональда Трампа, который позволяет применение санкций против иностранцев, участвующих во вмешательстве в американские выборы, признает угрозу, но недостаточно эффективный. Об этом заявил американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, написав сообщение в своем Twitter.

«Защита наших выборов от иностранных атак является одной из самых насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Указ президента Трампа признает эту угрозу, но недостаточно эффективен», – подчеркнул сенатор.

Protecting our elections from foreign attacks is one of the most pressing issues facing our country. President Trump’s executive order recognizes the threat but does not go far enough. With only 55 days until the midterm elections, the only real solution is to pass the #DETERAct. https://t.co/Bvi2j1bUV4 — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) September 12, 2018

Он добавил, что до промежуточных выборов осталось 55 дней и единственным настоящим решением является принятие закона о защите выборов от угроз путем установления ограничений DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act).

DETER Act предусматривает возможность введения санкций против других государств за вмешательство в выборы автоматически без согласия президента.

Ранее стало известно, что президент США Донльд Трамп подписал указ, разрешающий применение санкций против иностранцев, участвующих во вмешательстве в американские выборы, сообщило агентство «Associated Press».

Советник по национальной безопасности Джон Болтон и директор Национальной разведки Дэн Коатс заявили сегодня журналистам, что указ Трампа является доказательством того, что безопасность выборов является приоритетом для президента.

По словам Болтона, документ направлен на то, чтобы остановить кампании дезинформации или любую попытку манипулировать результатами голосования.

Коатс в свою очередь отметил, что США в настоящее время не видят интенсивности российского вмешательства, которая наблюдалась в 2016 году, но не исключил ее. Он сказал, что США также обеспокоены кибердеятельностью Китая, Северной Кореи и Ирана.

Указ перечисляет ведомства, которые обязаны будут принять решение, произошел ли факт вмешательства в выборы. Среди них – офис директора национальной разведки, ЦРУ, Агентство по нацбезопасности, департамент внутренних дел.

Документ накладывает на ведомства обязательства сообщать в офис директора Национальной разведки о фактах вмешательства.

Вмешательство определяется в указе как попытка взлома «избирательной инфраструктуры» или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических сливов секретной политической информации.

«Украинско-Российское обозрение»