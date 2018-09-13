В Бахчисарае прошел обыск в доме правозащитника Османа Белялова

Во время проведения обыск российские силовики задержали крымскотатарских активистов проводивших съемку действий силовиков. Позже двое активистов были отпущены.

В оккупированном Крыму освободили двух активистов, задержанных за видеосъемку действий силовиков при обыске у правозащитника Османа Белялова. Об этом говорится в сообщении правозащитной организации «Крымская солидарность» в Facebook.

Сегодня утром в Бахчисарае силовики проводили обыски у активиста «Крымской солидарности» Османа Белялова. На момент обыска его не было дома. На месте задержали активистов Селима Тейфукова и Эльдара Умерова, которые фиксировали на свои мобильные телефоны действия силовиков.

«Сначала к ребятам подошли сотрудники полиции и попросили документы, и сразу же люди в масках задержали активистов, ограничив им свободу передвижения. Сейчас они находятся у силовиков», – сказано в сообщении.

⚡️СРОЧНО! ОБЫСК!UPD_9. 12:20 Решата Белялова отпустили из РОВД.UPD_8. Решата Белялова, отца Османа Белялова,… Опубліковано Крымская солидарность Середа, 12 вересня 2018 р.

Также сообщается, что в доме Белялова на данный момент находится большое количество людей в масках.

Украинский МИД уже осудил действия оккупантов. Спикер ведомства Марьяна Беца написала в Твиттере, что происходящее является «грубым нарушением международного права».

«Осуждаем очередные незаконные обыски в АРК. Оккупант пытается сломить волю крымскотатарских активистов. Грубое нарушение международного права», – отметила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Висловлюємо протест РФ щодо триваючих порушень прав кримських татар в окупованому Криму.Росія грубо порушує норми права, наказ Міжн суду ООН — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 4, 2018

На прошлой неделе оккупационный суд Крыма арестовал крымского активиста Марлена Мустафаева на 12 суток за публикацию в социальной сети Facebook. Тогда подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого утром 4 сентября российские силовики также провели обыск, сообщали «Крым.Реалии».

Мустафаева обвинили в нарушении статьи 20.3 КоАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). По версии следствия, в августе 2014 года он опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации «Хизб ут-Тахрир», которую признали в РФ незаконной.

Адвокаты активиста утверждают, что экспертизу публикации проводил специалист с ненадлежащей квалификацией – по образованию историк. В связи с этим юрист Назим Шейхмамбетов заявил ходатайство о привлечении к анализу записи квалифицированых религиоведов: российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева и его заместителя Айдера Исмаилова. В удовлетворении ходатайства им было отказано.

Утром в доме Мустафаева силовики провели обыск, во время которого его пришли поддержать около 50 человек.

В феврале 2017 года в доме Мустафаева также проводили обыск по делу о демонстрации «экстремистской символики». Тогда силовики изъяли у него компьютерную технику и несколько книг. Всех, кто пришел поддержать активиста, снимал происходящее на видео и транслировал действия силовиков в соцсетях, также тогда задержали.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

«Крымская солидарность»