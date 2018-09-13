112-й канал российский пропагандистский «Град», бьющий по Украине, – Муждабаев

Битвы информационной войны России против Украины не затихают ни на минуту. Очередным мемом российской пропаганды внедряемым в украинское информационное поле стала – «вода».

Продолжаем разоблачать информационные мемы бойцов российской диверсионной группы, вступившей в гибридную войну с Украиной. Очередным мемом/маркером этой агентуры, наряду с «миром» и «компромиссом», стала «вода». Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев.

Вода, которую якобы Украина обязана поставлять на завод «Крымский титан», принадлежащий врагу Украины Фирташу и работающий на оккупированной территории. В борьбу за «воду для наших людей в Крыму» включились все российские агенты, как по команде.

Собственно, именно по команде из Кремля они и включились. В ход идут лживые аргументы, угрозы, шантаж нашей власти и государства. На самом же деле после техногенной катастрофы на этом заводе Украина обязана не давать оккупантам воду для переработки продукции двойного (в т.ч. военного) назначения, а перекрыть им не только воду, но и возможность получать из Украины стратегическое сырьё.

Все, кто причастен к таким поставкам, должны быть наказаны, а все, кто лоббирует и транслирует это публично, – закрыты. В прямом и переносном смысле: должен быть закрыт эфир для телеканалов, а агенты должны быть закрыты в тюрьму за измену родине. И это не «дискуссионный вопрос», а вопрос государственности и независимости нашей страны, который следует решить быстро и однозначно.

Айдер Муждабаев, YouTube