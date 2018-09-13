Из России бегут самые жирные крысы

Золотов вызвал на дуэль Навального, крысы президента России побежали с корабля, в Швеции ультраправые установили рекорд, а в Польше выпускников МГИМО прогнали из МИДа.

В тоже время, директор Росгвардии Виктор Золотов, экс-охранник Путина, записал безумное видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Золотов обиделся на обвинения в воровстве и ответил. Очень странно ответил, рассказывает в своей колонке на страницах «Нового Времени» Иван Яковина,

Недавно я писал о том, как все хозяйство Владимира Путина начало трещать и сыпаться, а он сам – терять легитимность.

Напомним основные тезисы:

1. Начать обзор сегодня хочу с истории, сразившей меня просто наповал. У нее так много смыслов, что каждый, наверное, какой-то свой увидит. Помните Игоря Вострикова – жителя Кемерово, потерявшего на пожаре в местном торговом центре сестру, жену и троих дочерей? Массовая гибель детей тогда чуть не привела к народному бунту в Кемерово, причем одним из наиболее активных протестующих был Востриков.

Но власть быстро сориентировалась, с ним провели «беседу», пообещали депутатский мандат и другие блага. После этого Востриков записал странное видеообращение, в котором поддержал местного губернатора, Владимира Путина и обвинил в произошедшем «майданщиков». Так вот: сегодня выяснилось, что ни постов, ни должностей у него не будет: «Единая Россия» в местный парламент его не провела.

Вострикова использовали, как всем известное изделие, и выбросили. Он остался без сестры, без жены, без трех дочерей, без человеческого достоинства и без обычной совести. Ну а теперь – и без сладкой, богатой должности, ради которой он предал память обо всем, что ему было дорого.

2. Местные выборы в выходные прошли не только в Кемерово, но и по всей России. Главный их итог – это катастрофическое падение популярности правящей «Единой России», неофициальным лидером которой является Владимир Путин. Там, где голоса считали сравнительно честно, ее результат не превысил 30 процентов.

На выборах губернатора в нескольких регионах даже придется проводить давно забытые вторые туры (в последние годы кандидаты от власти неизменно побеждали там с огромным отрывом). В Москве мэром переизбрался Сергей Собянин, за которого проголосовали 70 процентов от 30 процентов избирателей, пришедших на участки.

Реальная явка, правда, была раза в три меньше, то есть за Собянина проголосовали менее 10 процентов избирателей Москвы, включая Владимира Путина. Тот, кстати, по глупости своей долго не мог опустить свой бюллетень, и даже вступил в дискуссию с говорящей избирательной урной.

3. Главным событием в РФ стали все-таки массовые митинги протеста против президента и его режима. По всей стране были арестованы около тысячи человек, им теперь грозят административные и уголовные дела. Многие были избиты, но в этот раз в Петербурге, например, демонстранты тоже били полицию.

Сами митинги, конечно, к смене власти не привели, но показали, что уровень легитимности власти снижается, что диалога с ней никто уже не ждет, а также то, что митинги прекрасно идут и без лидера оппозиции Алексея Навального и его команды – политик и почти все его соратники были арестованы заранее.

Я не устану повторять, что народной революции в России быть не может – власть слишком хорошо к ней готова. Но такие митинги и серьезное падение рейтинга Путина и его режима безусловно придадут смелости потенциальным заговорщикам внутри и около Кремля.

4. Все эти события показали, что действующая российская власть становится все слабее и уже не слишком хорошо контролирует ситуацию. Уже в понедельник курсы доллара и евро в Москве опустились до самых низких за последние три года значений: доллар продавали по 70 рублей, евро – по 81 рублю. Рынок чувствует, что в Кремле что-то сгнило и зашаталось. Точнее, сгнило не «что-то», а люди.

«Новая газета» опубликовала данные о целой куче высших чиновников и топ-менеджеров, которые готовили себе «запасные аэродромы» в Венгрии, пытаясь получить вид на жительство в этой стране. О том, насколько все печально свидетельствует лишь один факт: среди бегущих с корабля крыс обнаружился сын главы Службы Внешней Разведки РФ Сергея Нарышкина со всем его семейством. Представляете себе: сын главного российского шпиона мечтает свалить из своей богоспасаемой Родины вместе с детьми и домочадцами! Если самые жирные и осведомленные бояре упаковали чемоданы, значит скоро там точно что-то веселое начнется.

5. Сейчас, кстати, самое время для западных стран ударить по таким вот высокопоставленным беглецам, чтобы добиться от них смены режима в РФ. Надо просто лишить их всякого доступа в ЕС, США и Канаду, отобрать хранящиеся на Западе деньги и имущество, пообещав вернуть после проведения в России честных и свободных выборов, прекращения войн и возврата оккупированных территорий.

Если всем этим нарышкиным и их детям поставить такие условия, то Путин перестанет быть президентом уже к следующим выходным. К сожалению, сейчас пока только США и Великобритания всерьез заняты этим направлением работы.

Американцы готовят законопроект о жестких санкциях, а британцы решили пересмотреть выдачу россиянам 700 «золотых виз» в 2008-2015 годы. Эти визы выдавались всякому, кто вложит в британскую экономику более 50 тысяч фунтов. Думаю, если их все скопом отменят, то над Рублевским шоссе месяц будет стоять вой и плач. В общем, это хорошее решение.

6. Наткнулся сегодня на совсем короткое сообщение: в Москве, около здания МИДа РФ в ресторане обнаружился Игорь Плотницкий. Как утверждают очевидцы, он «ел суп и читал новости в телефоне». Бывший главарь луганских сепаратистов наверняка сейчас благодарит судьбу, что его устранили от власти с позором – в результате переворота, а не «благородно и героически», как его подельника Захарченко. Теперь он кушает суп, а Захарченко кушают червяки.

7. Немного о главном европейском событии. В Швеции на парламентских выборах крайне правая партия «Шведские демократы» получила рекордные для себя 17+ процентов голосов и заняла третье место. Не вдаваясь в подробности шведской политики, скажу, что это позволит ей обладать решающим словом при формировании правительства и принятии в парламенте любых законопроектов.

А традиционным левым и правым теперь придется преодолеть взаимную неприязнь, чтобы научиться работать вместе, если они не хотят пускать в свою песочницу ужасных «неонацистов». Похоже, в Швеции закончились дни, когда местная политика была тихой, уютной и домашней. С нетерпением жду момента, когда шведские депутаты начнут бить друг другу морды, блокировать трибуну и обливаться минералкой.

8. Ну и последнее: в Польше из МИДа страны выгнали всех выпускников МГИМО и всех людей, работавших в этой структуре до 1990 года. Полностью поддерживаю решение поляков. МГИМО – отвратительный вуз для богатого регионального быдла и местных мажоров. Его выпускники, как правило, знают лишь о том, где в Москве самые дорогие клубы, кабаки и бордели. Никакого понятия о международных отношениях у них обычно нет, зато есть наркотическая зависимость и серьезные проблемы психологического характера.

Но спустя всего пару дней главный мой тезис получил кучу очень интересных подтверждений. Я даже не надеялся, что это так быстро произойдет.

Ну, во-первых, директор Росгвардии Виктор Золотов записал абсолютно безумное видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, который обвинил его в воровстве миллиардов у собственных подчиненных.

Что такое Росгвардия? Это военное подразделение в 400 тысяч человек, единственная задача которого – это охрана Владимира Путина и его власти от народа. Это такой, знаете, российский аналог старого украинского «Беркута», только в сто раз более многочисленный. Кто такой Золотов?

Это бывший личный охранник Путина, который даже когда-то возил на машине в школу юную Ксению Собчак. Внешне он, кстати, удивительно похож на самого Путина – как неудачный клон из фантастического кино.

Теперь же вот Золотов стал маршалом непонятно каких войск и изо всех сил охраняет Путина. Навальный в своем расследовании показал, что Золотов этот еще и вор первостатейный. Тот обиделся и ответил. Очень странно ответил.

Суть примерно такая: «Навальный все врет! Поэтому я вызываю его на дуэль, где сделаю из него отбивную». С сутью все ясно: фактически крыть обвинения нечем, поэтому хотя бы в глаз дам обидчику. Ок. Но вот форма! Это что-то.

Золотов проявил странные наклонности. Несколько раз он упомянул, извините, задницу Навального. Он реально хочет до нее добраться. В одном месте он даже оговорился: «Вы обратились по задницу, то есть – по адресу». Я просто офигел, когда это услышал. В финале Золотов вызвал оппозиционера на дуэль! Причем в таких выражениях, что это было похоже на вызов на бандитскую стрелку. В общем, показал всю свою сущность – обычного туповатого агрессивного гопника со странными фантазиями.

Для бандита такое обращение, наверное, нормально. Да и то, не уверен. Но Золотов вообще-то глава правоохранительного органа! Дикость и безумие. Думаю, сейчас весь мир будет над этим смеяться.

Ну а для Навального у меня есть хороший совет. Когда выйдет из тюрьмы, где он сейчас сидит, оппозиционер должен записать примерно такой ответ Золотову: «Я с обслугой, с охраной не дерусь – не мой уровень. А вот Путину морду набить готов». И отправить на дуэль с Золотовым своего личного охранника. Ну и вызвать президента РФ на точно такой же поединок. И желательно – в тех же выражениях, что и глава Росгвардии.

Представьте себе субботний октябрьский, например, вечер. Спорткомплекс Олимпийский и там два поединка. Первый: без правил дерутся охранники – Глава Росгвардии Виктор Золотов и нанятый Навальным телохранитель. Ну и главный поединок вечера – сам оппозиционер против Владимира Путина! Я думаю, что права на телетрансляцию этого мероприятия можно было бы продать за такие деньги, что и пенсионный возраст не пришлось бы повышать.

Конечно, Путин откажется драться с Навальным – он уже дедушка, физически намного слабее, да и он просто боится оппозиционера. Не то что на ринг выходить, президент России даже имя Навального не произносит. Но вообще, мне кажется, что Золотов своим этим обращением показал дикую глубину деградации всех общественных и гражданских институтов в России. Там не осталось ни единого механизма улаживания спора, кроме мордобоя. Причем предлагает это даже не оппозиция, а сама власть!

Если на самом высоком уровне все так плохо, то представьте, что творится ниже. Полный хаос и война всех против всех. Власть больше никакой не арбитр и не управленец, а просто гопник в подворотне. Народу на нее нельзя положиться. Это нереально. В этих условиях никакой нормальной легитимности просто уже не остается. Получается, что главой Росгвардии и даже президентом должен быть тот, кто может крепче дать по зубам оппоненту. Никаких других качеств не требуется! Наступает полный развал и хаос. Публикация обращения Золотова показала это во всей красе!

И вот на этом фоне хочу рассказать второй замечательный сюжет. Российская «Новая Газета» опубликовала итоги расследования связи кремлевских элит и Венгрии. Эта страна, напомню, входит в ужасный Европейский Союз (или «гейропейский», как его называют любители духовных скреп). Но главное – она является активным участником блока НАТО, которым в России пугают маленьких детей.

Так вот, журналисты выяснили, что приближенные к Путину бояре пачками подают документы на получение венгерского вида на жительство, а потом – и гражданства «бездуховной Европы». Список там огромный, имена вам ничего не скажут, но я тут перечислю лишь некоторые должности: бывший замглавы госкорпорации «Росатом», депутат Госдумы от КПРФ, еще один бывший депутат Госдумы, советник волгоградского губернатора, гендиректор государственной авиакомпании «Победа», член правления «Газпром нефти», бывший сенатор и так далее, и так далее. Неплохо, да?

Но это не все: самое интересное в списке – дети Сергея Нарышкина. А это, между прочим, не кто иной как директор Службы внешней разведки РФ. Представляете себе: дети главного российского шпиона, собрав своих домочадцев и пожитки, стараются любым способом поскорее свалить вон из страны, которую вроде как защищает их папаша. Они-то уж точно знают, что на самом деле происходит в российской политике и экономике.

С корабля побежали самые жирные и самые осведомленные крысы! Я предполагаю, что им совсем не хочется оказаться в одной клетке с Золотовым или его головорезами-беспредельщиками. А к этому там, в общем, все и идет.

Иван Яковина, «Новое Время»