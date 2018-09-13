ДРГ «Собчак» готовятся забросить в Украину, – Муждабаев

Наглости российской пропаганды и ее подельников в Украине нет предела, они окончательно распоясались. На пинчуковский форум YES, который начнётся буквально через три дня, организаторы официально пригласили крестную дочь Путина, его любимицу и подельницу – Ксению Собчак.

Человека, которая, как могла, помогала русскому фюреру легитимизировать незаконные «выборы президента России» с включением в федеральный избирательный округ РФ украинского Крыма. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев.

Фейковую оппозиционерку, играющую роль «кремлевской либералки» в гибридной российской агрессии против Украины и всего цивилизованного мира. Придворную собачку Путина, которая предлагает «провести новый референдум в Крыму, чтобы защитить живущих там россиян» (!).

Посланницу Кремля, которую он засылает в западные столицы для того, чтобы примирить мир с мыслью о том, что «Россия не может просто так отдать Крым».

Кстати, Собчак уже пыталась легально попасть в Крым через Украину перед «выборами», чтобы агитировать там за себя как якобы оппозиционерку. И вот – в Кремле спланировали ее новый пропагандистский блицкриг. А люди Пинчука (помните, он предлагал «помириться» с Россией, сдав Крым вместе с крымскотатарским народом в аренду на 50 лет) официально зовут агента влияния, пропагандистскую троянскую лошадь Путина в Киев.

Не представляю себе Собчак не только в одном помещении, но и в одном городе, в одной стране с Куртом Волкером, с президентом Украины, с украинскими политиками, которые отстаивают нашу независимость от России. Это будет даже хуже, чем позор, – это крах самой мысли о том, что мы хоть что-то понимаем в гибридной войне и ее угрозах.

Если лично Пинчуку нравится Собчак – пусть закажет ее на корпоратив на яхту, если перебьет ценой у кремлевской АП, «Роснефти» или «Газпрома». А украинцев, несущих на своих плечах всю тяжесть войны, крымских татар, лишенных русскими родины, и украинских политиков, уважающих себя и свою страну, – избавит от унижения дышать одним воздухом с надувной путинской куклой.

Втопчем, надеюсь, что украинские спецслужбы решат этот вопрос сами, без людей Пинчука, и Собчак получит политического пинка обратно в свой рейх прямо в аэропорту.

Айдер Муждабаев, YouTube