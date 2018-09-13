Путинская политика в Украине: Почему Кремль делает на Медведчука, Рабиновича и Левочкина?

Для Путина и Медведчука сейчас главное, чтобы «За життя» и «Оппоблок» вместе как можно громче кричали, что в войне на Донбассе виновата Украина.

Партии «За життя» и «Оппоблок» 12 сентября решили признаться в помолвке. Правда, сделано это было, скажем так, немного не по-людски. Обычно, когда партии собираются объединиться, они созывают пресс-конференцию и прилюдно признаются во взаимных симпатиях. А тут сценарий спектакля был совсем иным, пишет на страницах «Деловой Столицы» Юрий Вишневский.

Сначала выступил с заявлением лидер «За життя» Вадим Рабинович. Важно, с чего он начал: «События последнего времени показали, что власть пойдет на продолжение войны и уничтожение собственного народа, лишь бы остаться у кормушки». То есть Рабинович обвиняет в войне на Донбассе украинскую власть, но никак не Путина.

И вот после этого он призвал к объединению, следует полагать, всех тех, кто разделяет этот его тезис о вине украинской власти в продолжении войны. «В первую очередь я обращаюсь к «Оппозиционному блоку»: иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, – провозгласил Рабинович. – Предлагаю перевернуть страницу и начать переговоры о создании мощного консолидированного политического объединения, которое в состоянии остановить боевые действия на Донбассе, предотвратить экономическую катастрофу и спасти страну».

Буквально в течение часа один из лидеров «Оппоблока» Сергей Левочкин выступил с ответом на предложение Рабиновича.

«С момента создания ОБ последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности ОБ и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и «За життя» Рабиновича и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты – только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески», – заявил Левочкин. Как видим, он тоже на первое место ставит задачу установить мир.

Можно не сомневаться в том, что «За життя» и «Оппоблок» собираются устанавливать мир на условиях Кремля, раз эти партии возлагают вину за войну на украинскую власть. Но интересно другое: почему же все-таки они не выступили с совместным заявлением, а вместо этого Рабинович получил роль инициатора, «Оппоблоку» же досталась роль согласившегося с предложением.

Сценарий с подобным распределением ролей возникает тогда, когда нужно четко, без двусмысленностей, дать понять избирателям, кто в этом союзе главный, ведущий, а кто – ведомый. И сейчас действительно всем понятно: главный – Рабинович. Это особенно пикантно, если вспомнить, что Рабинович до сих пор является народным депутатом от «Оппоблока» и членом его партийной фракции в парламенте, хоть и создал два года назад собственный политпроект «За життя». То есть именно Рабинович был раскольником в некогда едином «Оппоблоке».

Еще более интересно, почему вдруг Рабинович поторопился объявить себя инициатором объединения, хотя до официального старта избирательной кампании остается еще более трех месяцев. И почему на роль ведомого согласился «Оппоблок».

Разгадка кроется в том, что «За життя» – это уже фактически политпроект не Рабиновича, а Медведчука, который недавно возглавил в этой партии направление «по восстановлению мира с Россией». Поэтому сценарии для Рабиновича сейчас пишутся в Кремле.

Теоретически «Оппоблок» мог бы отказаться ложиться под Медведчука. Кстати, не факт, что на союз с партией Медведчука дал согласие Ринат Ахметов. Но другой «главный акционер» «Оппоблока» Дмитрий Фирташ, у которого сейчас огромные проблемы с предприятиями в оккупированном Крыму, судя по всему, покорился, как и глава партии Юрий Бойко. Иначе трудно объяснить мгновенный положительный отклик их партнера Левочкина на инициативу, озвученную Рабиновичем.

А для Медведчука (читай – Путина) сейчас самая приоритетная и первоочередная задача – не столько объединение двух партий (и даже не раскрутка единого кандидата), сколько то, чтобы обе эти партии как можно громче кричали, что в войне на Донбассе виновата Украина. Эта ложь будет вдалбливаться в головы украинцев все время до выборов – сначала до президентских, а затем и до парламентских.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»