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Новости

Русский хакер признал себя виновным в заражение десятков тысяч компьютеров в сети Интернет

«Reuters»
13 сентября 2018

Русский хакер Левашов использовал ботнет Kelihos для сбора учетных данных для входа в системы пользователей, распространял спам и вирусы.

В федеральном суде Коннектикута (США) россиянин признал себя виновным в связи с уголовными обвинениями в хакерстве через деятельность ботнета Kelihos. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США, пишет «Reuters».

38-летний Петр Юрьевич Левашов использовал ботнет Kelihos – глобальную сеть из десятков тысяч зараженных компьютеров – для сбора учетных данных для входа в систему, осуществлял рассылку спама и устанавливал вирусы-вымагатели и другое вредоносное программное обеспечение.

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«Он признал себя виновным в нанесении умышленного ущерба защищенному компьютеру, конспираци, мошенничестве с кражей личных данных», – сообщили в министерстве.

Как сообщалось, Левашов был арестован в Испании в апреле 2017 года, в феврале он был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Адвокаты Левашова из Испании заявляли, что он служил в российской армии и работал на партию «Единая Россия».

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Напомним, разведка США убеждена, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.

«Reuters»

Tags: Петр Левашов, российские хакеры, Россия, США, хакер

© Украинско-Российское обозрение

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