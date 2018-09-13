Русский хакер признал себя виновным в заражение десятков тысяч компьютеров в сети Интернет

Русский хакер Левашов использовал ботнет Kelihos для сбора учетных данных для входа в системы пользователей, распространял спам и вирусы.

В федеральном суде Коннектикута (США) россиянин признал себя виновным в связи с уголовными обвинениями в хакерстве через деятельность ботнета Kelihos. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США, пишет «Reuters».

38-летний Петр Юрьевич Левашов использовал ботнет Kelihos – глобальную сеть из десятков тысяч зараженных компьютеров – для сбора учетных данных для входа в систему, осуществлял рассылку спама и устанавливал вирусы-вымагатели и другое вредоносное программное обеспечение.

«Он признал себя виновным в нанесении умышленного ущерба защищенному компьютеру, конспираци, мошенничестве с кражей личных данных», – сообщили в министерстве.

Как сообщалось, Левашов был арестован в Испании в апреле 2017 года, в феврале он был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Адвокаты Левашова из Испании заявляли, что он служил в российской армии и работал на партию «Единая Россия».

Напомним, разведка США убеждена, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.

«Reuters»