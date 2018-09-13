Организатор покушения на журналиста Бабченко записал видеообращение к украинцам

Ролик мужчины, назвавшегося Пивоварником, был опубликован накануне, в среду, поздно вечером. В своем видеообращение мужчина транслирует основные тезисы российской пропаганды насчет покушения на Бабченко.

В сети появилось видео, на котором человек, назвавший себя Вячеславом Пивоварником – фигурантом «дела Бабченко», заявил, что он является агентом СБУ. Видео было опубликовано в YouTube вечером 12 сентября, пишет «Громадське».

Мужчина, назвавшийся Пивоварником, рассказал версию «дела Бабченко», которая во многом повторяет тезисы российской пропаганды.

В обращении мужчина говорит, что еще 11 сентября находился в Украине в городе Чоп, где встречался с родственниками, но на него совершили покушение. По его словам, был заминирован вход в дом, где живут его родители и взрывное устройство сработало, но никто не пострадал.

«Больше я не намерен молчать, потому что веры в украинские спецслужбы у меня не осталось», – заявил он.

Мужчина рассказал, что он в 2010 году якобы был завербован Службой безопасности, а организация покушения на журналиста Бабченко «была элементом спецоперации ведомства».

«Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ», – заявил он.

«Одной из моих задач или целей было наполнение черной кассы СБУ. В эту неформальную структуру входили высшие чины СБУ», – добавил мужчина.

Он рассказал, что якобы по заданию СБУ он проник в политические и деловые круги России, а также имел задачу наладить сотрудничество с местными спецслужбами.

«Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей – это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых имела целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста блогера, чтобы продемонстрировать российский след. А во-вторых, это было просто запугивание и взятия под контроль части журналистов и общественных деятелей», – заявил мужчина.

«Первые недели после инсценировки убийства Бабченко, мой куратор уверял меня, что это часть нового плана. Но из доверенных источников я получил информацию, что в этом плане я расходный материал», – утверждает мужчина на видео.

Также он заявил, что Бориса Германа заставили пойти на сделку со следствием. Поэтому он, мол, будет говорить любую необходимую СБУ информацию.

Человек, который назвал себя Пивоварником, уточнил, что СБУ может «списать на него подготовку многих терактов в Украине, демонстрируя русский след только потому, что он работал на СБУ на территории РФ».

«В случае угрозы моей жизни со стороны спецслужб или жизни моих близких, я начну выкладывать компрометирующие их материалы», – резюмировал человек на видео.

Бывший генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский в комментарии Громадському заявил, что не знает лично Пивоварника и добавил, что не мог его вербовать в 2010 году, поскольку с 2008 года находится на пенсии.

«Это низкопрофессиональная игра со стороны России, или шизофрения Пивоварника», – сказал Скипальский.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии сообщила, что не видела видео, записанное мужчиной, и отметила, что не уполномочена комментировать его без решения следователя.

Громадське также обратилось к Евгению Солодко, адвокату Бориса Германа. Солодко сообщил: «Я не знаю, кто это, Пивоварника не видел. Но, когда служил генерал Скипальский, этот юноша еще в школу ходил. Возможно, в те юные годы и был завербован?».

Отметим, что видео появилось на канале Viacheslav Pivovarnik 12 сентября. Обнародованная запись – первое и единственное видео на канале.

Журналисты пытались связаться с сестрой Пивоварника для выяснения, действительно ли на видео мог быть ее брат. Однако, она не отвечала на звонки.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали Германа, который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

Организатором «убийства» Бабченко назвали Бориса Германа, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.

31 мая суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Тогда Герман и назвал заказчика из фонда Путина, то есть Пивоварника.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа с другими организаторами Вячеславом Пивоварник и неизвестным свидетелем.

«Громадське»