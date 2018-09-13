Московский патриархат угрожает Константинопольскому новым «Великим расколом»

В случае предоставления автокефалии украинской православной церкви Московский патриархат пойдет на разрыв любых отношений с православным миром.

Русская православная церковь пригрозила, что предоставление Украине автокефалии приведет к повторению Великого раскола 1054 года, разделившего христианство на католическую и православную церкви. Об этом заявил «Интерфаксу» секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Игорь Якимчук.

«Важно понимать, что в нынешнем расколе будет задействовано гораздо большее количество людей, чем тогда, в XI веке, учитывая, как ощутимо выросла с тех пор численность населения. Таким образом, по своим масштабам и драматизму новый раскол будет существенно острее», – заявил он.

Московский протоиерей напомнил, что в 1054 году христианская церковь разделилась пополам.

«Нечто подобное может произойти и сейчас, потому что Русская церковь – это никак не меньше половины всего православного христианства», – подчеркнул собеседник агентства.

Якимчук не стал называть конкретных мер, которые может предпринять Московский патриархат в ответ на действия Константинопольской церкви, указав лишь, что они не будут сдержанными.

«Рассматриваются разные сценарии, и я бы сейчас не стал говорить, какой из них предпочтет наш Синод. Но так или иначе своими действиями Константинопольский патриархат выводит себя за рамки канонического поля, поэтому едва ли может рассчитывать на то, что что-то будет сдерживать Русскую церковь в ее ответных действиях», – отметил священник.

Напомним, что Вселенский патриархат собирается предоставить автокефалию Украине по просьбе церковных и светских властей.

В апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он сообщил о намерении даровать украинской церкви автокефалию.

31 августа Константинопольская церковь во время переговоров с предстоятелем РПЦ Кириллом подтвердила это решение.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

«Интерфакс»