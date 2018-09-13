Украинская оборонка на европейских рельсах

Украинская военная промышленность понемногу выходит из кризиса и перестраивается на европейские рельсы. Не последнюю роль в этом играет и кооперация с Польшей.

Об этом свидетельствует целый ряд контрактов, которые заключены в последнее время. Причем, кроме закупок в Европе, мы и импортируем свою продукцию и услуги в целый ряд стран, пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

Прежде всего стоит отметить довольно плотное сотрудничество с ближайшим соседом – Польшей, что продемонстрировал прошедший не так давно международный форум MSPO-2018 в польском г. Кельце.

Так, например, это касается взаимовыгодного сотрудничества в сфере производства артиллерийских боеприпасов. Благодаря нашим наработкам по теме «Квітник» Польша смогла создать собственные высокоточные боеприпасы калибра 155 и 122 мм. Фактически производство по лицензии управляемого артиллерийского снаряда с лазерным самонаведением было освоено на металлургическом заводе Mesko, который входит в Польский оборонный холдинг.

Взамен польские предприятия поставляют комплектующие для маршевых двигателей ракет, которые производятся на предприятиях «Укроборонпрома». Судя по отрывочным данным, на выставке была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве в деле освоения серийного производства метательных и взрывчатых веществ на основе новых рецептур порохов с применением более современных технологий, которые качественно отличаются от советских стандартов.

Второе направление сотрудничества – бронетанковая сфера. Украинские и польские предприятия давно пытаются реализовать свой проект модернизации парка польских Т-72. Так, на прошлогоднем форуме MSPO-2017 была представлена модернизация Т-72 под наименованием РТ-17, модернизированный «Укроборонпромом» совместно с польской Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy S.A.

На этом форуме был представлен еще один довольно перспективный проект – на этот раз модернизации БРДМ-2 (которых на вооружении польской армии 240 единиц) под названием боевая разведывательная машина «Мангуст». Партнерами по проекту выступают «Укроборонпром» и фирма WZM. Сама машина, судя по проектному изображению, является уже известной в Украине модернизацией от Николаевского бронетанкового завода, представленная на киевской выставке «Оружие и безопасность-2017» как БРДМ-НИК.

Представители «Укроборонпрома» высказывают уверенный оптимизм в перспективах проекта. Так, сообщается, что в ближайшее время партнеры планируют завершить работы над рабочим образцом модернизированной бронемашины и сделать презентацию польскому военному заказчику на одном из военных полигонов в Польше.

Кроме того, украинские предприятия достаточно активно скупают на европейском рынке необходимые комплектующие для производства отечественных образцов. Так, недавно стало известно из открытых источников, что с марта по май 2018 г. у турецкой компании Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret As были куплены 102 тепловизионные камеры Eye Lr S стоимостью $71 тыс. каждая. Они предназначены для установки в составе приборов наведения переносных противотанковых комплексов «Стугна-П» и «Скиф».

Использование таких дальнобойных тепловизионных камер позволяет определять цели до 12 км (танки – за 5,6 км, людей – за 2,5 км) при любой погоде и времени суток. Как утверждают разработчики, комплекс способен поражать не только движущиеся и неподвижные объекты с комбинированной и монолитной броней, в том числе имеющей еще и динамическую защиту, но и малоразмерные цели типа огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты.

Интересно, что до 2014 г. единственной иностранной электроникой в противотанковом комплексе была система наведения по лазерному лучу с автоматическим сопровождением цели от белорусского ОАО «Пеленг», ныне крен смещается в сторону использования военной электроники западного производства.

Только относительно недавно стало известно и происхождение высокоточной РЛС для внешнетраекторных измерений, которая была продемонстрирована 26 июля в ходе испытаний боеприпасов и новых образцов ракетно-артиллерийского вооружения на полигоне в Гончаровске.

Это MFTR 2100/40 производства датской компании Weibel Scientific A.S. Ее использование позволяет проводить измерения параметров траектории для боеприпасов разных калибров. Так, например, 155 мм снаряда на расстоянии до 40 км. Станция ценой $6,624 млн была ввезена на Украину в мае 2018 г.

Несмотря на многочисленные попытки принятия на вооружение отечественных образцов беспилотных летательных аппаратов, они все-таки не в полной мере отвечают требованиям военных. И постоянно продолжается отбор для закупки беспилотных авиационных комплексов зарубежного производства. Так, не так давно через фирму «Спецтехноэкспорт» в Словении был закуплен комплект беспилотного летательного аппарата для авиационного комплекса KS-1, в который входит комплект планера Bramor C4EYE, комплект планера KS-1GEO Mklll, комплект планера KS-1 без сенсоров, комплект переносной станции наземного контроля (GCS-ADV2X), комплект станции наземного контроля (Astraltrack-6E), комплект станции наземного контроля (Reach-30).

Однако не стоит думать, что это «дорога с односторонним движением» – хотя пока экспорт чисто отечественных образцов вооружения не так уж масштабен, зато большим спросом пользуются услуги предприятий нашего военпрома. Так, на уже упоминавшемся форуме MSPO-2018 госпредприятие «Промоборонэкспорт», входящее в состав ГК «Укроборонпром», подписало меморандум с польской компанией SCAT о намерении сторон обеспечить на предприятиях концерна ремонт торпед СЭТ-53М, а также организовать поставку запасных частей для нужд Военно-морских сил Республики Польша.

А во время визита министра внутренних дел Украины Авакова в Турцию было заявлено о том, что запорожский завод «Мотор-Сич» и авиаремонтный завод в Конотопе «Авиакон» выиграли тендер на $40 млн на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17 для турецкой жандармерии.

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на то что страна вынуждена тратить огромные деньги ведение боевых действий на Донбассе, нашей «оборонке» удается не только обеспечивать потребности силовых ведомств, но и взаимовыгодно сотрудничать с западными компаниями.

Михаил Жирохов, «ДеловаяСтолица»