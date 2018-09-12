Порошенко о приговоре Сущенко: в России до сих пор – 1937 год

Президент Украины Порошенко прокомментировал вердикт Верховного суд России, оставившего в силе приговор украинскому журналисту Сущенко.

Президент Петр Порошенко уверяет, что Украина продолжит борьбу за освобождение политзаключенного Романа Сущенко из России. Об этом он написал 12 сентября в Twitter.

«Возмущен решением Верховного суда России по Роману Сущенко. Изначально это дело было фарсом. В РФ до сих пор продолжается 1937 год, в то время как у нас идет борьба с агрессией России и борьба за освобождение украинских заложников Кремля», – отмечает Порошенко.

Обурений рішенням Верховного суду Росії щодо Романа Сущенка. Від самого початку ця справа була фарсом. У РФ досі триває 1937 рік, у той час як у нас триває боротьба з агресією Росії і боротьба за звільнення українських заручників Кремля. pic.twitter.com/WFBTPboDvk — Петро Порошенко (@poroshenko) September 12, 2018

Глава государства также обратился к Сущенко.

«Роман, дома тебя ждут и борются, и день твоего освобождения неуклонно приближается. Мы объединяем мировое сообщество, работаем над тем, чтобы санкционное давление продолжалось для твоего скорейшего освобождения и освобождения других наших соотечественников», – подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщлось, что незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко готов написать прошение о помиловании. Об этом в эфире телеканала «Прямий» заявил его адвокат Марк Фейгин.

«Роман, кстати, готов написать эту несчастную бумагу с прошением о помиловании. Я не вижу в этом никакой проблемы, и Роман со мной согласен, так как неважно, что ты напишешь, а главное оказаться в Киеве», – сказал он.

При этом Фейгин подчеркнул, что Сущенко не признает вину и не считает, что прошение о помиловании доказывает обратное.

Напомним, что Верховный суд России подтвердил вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.

Сущенко заявил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта 2018 года Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф «секретно».

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима.

«Украинско-Российское обозрение»