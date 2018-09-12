В Берлине Лавров и Маас обсудят вопросы Украины и Сирии

Глава российского внешнеполитического ведомств Лавров встретится со своим гермнским коллегой и обсудят вопросы Украины и Сирии.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят Сирию и Украину во время встречи в Берлине 14 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ, передает «Reuters».

«Сирия, конечно, станет одной из тем в стремлении найти дипломатическое решение, и Украина будет обсуждаться», – отметил спикер немецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

В обсуждении вопросов связанных с российской агрессией против Украины принимал участие начальник Генерального штаба российской армии Герасимов и министр иностранных дел Германии Масс.

24 июля канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

«Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Масс. Ранее эту встречу публично не анонсировали.

Немецкое правительство также сообщило, что проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.

«Reuters»