Украина не будет подавать воду в оккупированный Крымский

До тех пор пока Крым находится под российской оккупацией ни о каком договоре на поставку воды по Северо-Крымскому каналу не может быть речи.

Украина никогда не подпишет контракт на поставку воды, в котором оккупированный Крым будет назван «русским». Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает «Укринформ».

«Сейчас Россия пытается использовать эту ситуацию (в Армянске — ред) для раскручивания, в том числе на международных площадках, вопрос непоставки воды на оккупированную территорию, чего мы по определению никогда не будем делать, но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде бы заворачивая это в гуманитарную обертку», – сказал Климкин.

Он также отметил, что Министерство иностранных дел подготовило проект обращения в международную Организацию по запрету химического оружия из-за ситуации на крымском «Титане».

На данный момент совместно с Минздравом и Минэкологии проводится сбор информации для подкрепления этого обращения фактами и результатов экспертиз относительно состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму.

Климкин отметил, что украинская сторона не будет делать ничего, что даст России возможность использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой.

«Мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах вроде бы построить это водоснабжение. Мы этого сделать никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», некогда поставляться не будет», – подчеркнул министр.

Ранее украинское следствие выдвинуло три версии загрязнения воздуха в Херсонской области и оккупированном Крыму. В частности, «умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым».

На севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

Крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров сообщил, что от выбросов завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста. Оккупанты объяснили, что в городе превышена норма концентрация сернистого ангидрида.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в учреждения ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму.

9 сентября сообщалось, что 45 человек выехали из Крыма на Херсонщину за медпомощью.

«Укринформ»