В Украине наложен арест на акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка

Апелляционный суд Киева решил наложить арест на акции украинских «дочек» российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка, говорится в определении суда от 5 сентября, опубликованного в реестре судебных решений.

Согласно документу, оно принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 марта о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

В определении Апелляционного суда Киева говорится, что истцы обратились к нему за признанием решения арбитража в июле этого года, и 17 июля украинский суд официально уведомил должника о поступлении такого заявления. В августе же истцы инициировали арест акций украинских «дочек» российских банков и другие меры обеспечения.

В частности, определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Ссылаясь на публикации в СМИ, апелляционный суд усмотрел, что ответчик принимает все возможные меры к реализации своего намерения продать или прекратить деятельность ряда хозяйственных обществ и банковских учреждений в Украине, в частности, указанных «дочек» российских банков.

В определении говорится, что оно вступает в силу с момента ее принятия, но может быть обжаловано в Верховный Суд на протяжении 30 дней.

Как сообщалось, Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали. Согласно регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на которую ссылался арбитраж, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

В регламенте также говорится, что арбитражное решение может быть опубликовано только согласия обеих сторон. Согласно регламенту, в течение 30 дней после получения решения любая из сторон, уведомив другую сторону, может просить арбитражный суд дать толкование решения, на которое отводится 45 дней после получения соответствующей просьбы.

Указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Состав арбитража был утвержден 27 октября 2015 года. Членами состава арбитража являются доктор права Андрес Риго Суреда (председатель состава арбитража), профессор В.Майкл Ризман (назначен истцами) и профессор, доктор права Рольф Книпер (назначен компетентным органом, Майклом Хвонг, вместо ответчика).

Среди истцов, в частности, компании «Аэробуд», «Крым Девелопмент», «НИва-тур», «УБК-Инвест», «Эдельвейс-2000», ЧП «Планета», «Приватофис», «Приватлэнд», «Дан-Панорама», «Санаторий Энергетик», КУА «Финансовый капитал» и КУА «Финансовый вектор».

Рассматриваемый Гаагским арбитражем подобный иск «Укрнафты» и ООО «Стабил» к РФ дошел до стадии слушания дела по существу, которое прошло 5-6 февраля в Женеве, однако также без участия РФ, несмотря на направленное приглашение.

Состав арбитража допросил двух свидетелей со стороны истцов и эксперта по оценке, также представленного истцами, а также задал вопросы представителям истцов. В конце слушания стороны были уведомлены о том, что, принимая во внимание особые обстоятельства, а именно — отсутствие одной из сторон разбирательства и наличие только одного эксперта по оценке, состав арбитража намеревается назначить собственного эксперта, которому он задаст конкретные вопросы, касающиеся определения размера компенсации, причитающейся истцам.

По подобным делам Игоря Коломойского, ООО «Аэропорт «Бельбек» (Севастополь, Крым) и ПриватБанка против РФ, которые были начаты первыми – в январе и апреле 2015 года, последние слушания суда состоялись в начале ноября 2017 года в Гааге и также в отсутствие РФ. Составы арбитражей допросили свидетелей и экспертов по российскому праву со стороны истцов, а также экспертов по российскому праву, назначенных арбитрами. Кроме того, составы арбитражей задали ряд вопросов истцам, на которые они частично ответили в ходе слушания. По делу Коломойского и ООО «Аэропорт «Бельбек» суд, помимо этого, заслушал эксперта по оценке со стороны истцов и потребовал, чтобы этот эксперт обновил свой отчет.

В обоих делах сторонам была предоставлена возможность прокомментировать вопросы, заданные составами арбитража, а также прочие вопросы, возникшие в ходе слушания, в форме письменных пояснений в срок до 15 и 25 января 2018 года соответственно.

В еще одном похожем деле – ООО «Лугзор», «Днипроазота» и других против РФ –суд 29 августа 2017 года уведомил стороны, что, ознакомившись с письменными и устными объяснениями сторон и посовещавшись, намерен вынести окончательное решение. В этом решении будет подтверждена компетенция состава арбитража по рассмотрению настоящего спора и все заявленные требования будут признаны допустимыми, а также принято решение по всем вопросам, касающимся ответственности и определения размера убытков.

15 сентября 2017 года, предварительно запросив мнения сторон, состав арбитража установил процессуальный календарь для представления письменных и устных позиций по вопросам ответственности и определения размера убытков, который, среди прочего, предусматривает проведение слушания по вопросам ответственности и определения размера убытков 25-29 июня 2018 года. В соответствии с процессуальным календарем, 30 ноября 2017 года состав арбитража направил сторонам вопросы, касающиеся ответственности и определения размера убытков.

Подобный иск спустя 16 месяцев после Дубилета и указанных выше 17 компаний подал в Гаагский трибунал и «Нафтогаз Украины».

«Интерфакс-Украина»