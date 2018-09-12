Россия не возражает против перехода биатлонисток в сборную Украины

Три бывшие российские спортсменки получают украинское гражданство и будут выступать за юношескую сборную Украины по биатлону.

Россиянки Екатерина Бех (19 лет), Анастасия Рассказова (20) и Оксана Москаленко (18) вскоре получат гражданство Украины и будут выступать за юношескую сборную по биатлону. Об этом сообщает издание «Sportarena.com».

Россия решила не препятствовать переходу биатлонисток в сборную Украины.

Эту информацию подтвердил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в интервью «Championat.com».

«Только недавно мы получили от Федерации биатлона Украины несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов. Сначала спортсменки поехали в Беларусь, затем в Украину, видимо, искали лучшего. Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь. Рассмотрим этот вопрос в спокойном порядке», – заявил Драчев.

«Сейчас происходит миграция спортсменов, кто-то из наших спортсменов выступал за Украину, кто-то из украинцев выступал за нашу сборную. Мы рассмотрим все вопросы, которые написаны в письме. У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет. Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают», – подытожил спортивный функционер.

Отметим, неделю назад Украина разрешила двукратному бронзовому призеру чемпионата Европы (со сборной России в Осрблье-2012 и со сборной Украины в Душники-Здруй-2017) Александру Жирному вернуться в сборную России без карантина.

Добавим, сроки так называемого карантина – периода, в течение которого спортсмен, представлявший ранее одну страну, не имеет права выступать за страну другую, в настоящий момент составляет 2 года.

«Sportarena.com»