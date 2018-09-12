Нам помогает кремлевский дилетантизм, – Портников

Советский – а теперь и российский – дилетантизм – порождает горы трупов, но одновременно и создает шансы. Важно их правильно использовать.

Бывший первый секретарь Крымского обкома Компартии Украины Виктор Макаренко оставил воспоминания о своем общении с руководителями стран бывшего социалистического лагеря – в том числе и с первым секретарем ЦК МНРП Юмжагийном Цеденбалом. Когда Макаренко рассказывал о властности жены монгольского правителя Анастасии Филатовой, он специально подчеркнул, что даже дома она называла мужа Цеденбалом и это «резало слух». Сам советский партийный чиновник называл коллегу по-свойски, Юмжагийном, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Все бы хорошо, да вот только Цеденбал – это имя, а Юмжагийн – отчество. Супруга первого секретаря ЦК МНРП и не могла называть его иначе. Бывший первый секретарь Крымского обкома ничего об этом не знал – да так и не узнал до конца жизни. И спустя десятилетия рассказывал о супругах Цеденбал с непререкаемой уверенностью человека, который понимал ситуацию.

А ведь, казалось бы, речь шла о «братской стране», ближайшем союзнике Советского Союза. Можно было бы и подготовиться к поездке. Какой-нибудь Международный отдел ЦК КПСС мог бы и написать крымскому руководителю справку о том, как правильно обращаться к главе Монголии.

Но никому в Советском Союзе это даже в голову не приходило. Вообще. Интересоваться какими-то там монголами, поляками, венграми – это не задача «старшего брата». А если что не так – можно просто ввести войска.

Кстати, введение советских войск в Афганистан обернулось самой настоящей катастрофой еще и потому, что советские руководители просто ничего не знали о клановой и межнациональной борьбе в правящей Народно-демократической партии Афганистана и не понимали, какими будут реальные последствия вмешательства. А ведь среди тех, кто принимал роковое решение, были председатель КГБ Юрий Андропов, министр иностранных дел Андрей Громыко и министр обороны Дмитрий Устинов.

В их интеллекте в России даже сейчас не принято сомневаться. Да, эти чиновники были опытными интриганами, которые умели избавляться от конкурентов. Умели наладить работу своих ведомств, целых отраслей экономики. Проблемы у них были только с элементарной политической эрудицией, с интересом к окружающему миру – поэтому все вместе они и выкопали Советскому Союзу могилу, за что им огромное человеческое спасибо.

Советский – а теперь и российский – дилетантизм – порождает горы трупов, но одновременно и создает шансы. Вчера – для стран социалистического лагеря, сегодня – для бывших советских республик. Вопрос даже не в том, что Владимир Путин ничего не понимает в Украине. Путин вообще не любит вдаваться в подробности, он до сих пор не заметил проблем в отношениях между суннитами и шиитами в Сирии – хотя его авиация и превратила эту страну в выжженное поле. Главное – что в Украине ничего не понимают даже те, кому поручено в ней разбираться.

Одиозный Константин Затулин постарел на борьбе с украинской государственностью – но продолжает упрямо нести ту же самую ахинею, которую он воспроизводил 24 года назад, когда ему было поручено помочь в победе на президентских выборах другу Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина Леониду Кучме.

Разочарование наступило буквально через несколько месяцев, но даже сейчас Затулин продолжает искать все тех же волшебных людей, которые обеспечат ему федерализацию, русский язык и московскую церковь. И не понимает, почему же когда эти люди «почти находятся» они либо забывают о своих обещаниях российским друзьям и покровителям, либо отправляются в Ростов.

И никогда ни Затулин, ни Глазьев, ни прочие многочисленные украиноведы и украинолюбы не задаются простым вопросом: может, они чего-то не понимают? Может, что-то делают не так? Может, Украина – и в самом деле не Россия?

А все очень просто, неуважаемые кремлевские и околокремлевские враги Украины и всего цивилизованного мира. Цеденбал – это имя. Юмжагийн – отчество. Запомните для начала хотя бы это.

Виталий Портников, «Espreso.TV»