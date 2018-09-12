Волкер пообещал американскую защиту Азовского моря от российской агрессии

Курт Волкер заявил, что США помогут Украине в Азовском море, усилив обороноспособность страны. Что Вашингтон может для нас сделать?

Ситуация вокруг судоходства на Азовском море набирает обороты. Буквально на днях свое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам американская администрация готова активно помогать Украине в решении этого вопроса путем повышения оборонных возможностей нашей армии, пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

Однако при ближайшем рассмотрении, что касается военной составляющей, то скорее всего, заявления Волкера носят чисто декларативный характер. Потому что реально что-то сделать на сегодняшний день очень непросто – если не сказать невозможно.

Итак, какие реальные шаги могут предпринять наши заокеанские партнеры, чтобы «дать по носу» россиянам в Азовском море?

Первое, что напрашивается – это ускорение передачи патрульных кораблей типа «Айленд». Но тут же возникает масса вопросов и самый главный из них – как перебросить их в Азовское море? С одной стороны о Керченском проливе можно забыть, сухопутная переброска – тоже отпадает, это же не мелкие «Гюрзы». Правда, можно было бы попробовать передать корабли Украине непосредственно в Мариуполе. Вряд ли россияне решаться задерживать судно под американским флагом. Но кто его знает… В любом случае, этот вариант несет большие риски международных осложнений.

Кроме того, в этом варианте есть и еще одна проблема – даже если очень быстро решиться вопрос с передачей, у нас просто нет подготовленных экипажей, которые только начали свое обучение. Да и до сих пор непонятно – будут ли передавать США эти корабли со штатным вооружением или уже на месте придется довооружать отечественными боевыми модулями.

Второй вариант, который достаточно серьезно рассматривает западная пресса после интервью «Радио Свобода» старшего научного сотрудника Американского совета по международным отношениям Стивена Бланка, экстренная поставка партии американских противокорабельных крылатых ракет. При этом многозначительно в тени остается главный вопрос – каких и сколько?

Тут вариант единственный – это могут быть только комплексы дозвуковых ПКР «Гарпун». Основных видов их существует три – авиационного, корабельного или берегового базирования. Причем в нашем случае речь может идти только о ракетах берегового базирования – ставить например, на самолеты это долго и дорого, а морской платформы у нас просто нет.

Максимальная дальность стрельбы американского «Гарпуна» сравнительно невелика, в разных модификациях – от 129 до 280 км. Фактически это характеристики украинского «Нептуна», что в принципе и неудивительно, так как советский аналог нашей ракеты в свое время был скопирован именно с «Гарпуна».

Вариант с получением американских ракет «всплыл» по одной простой причине – наша промышленность в ближайшее время не может выдать «на гора» серийные противокорабельные «Нептуны». В принципе цена пары-тройки пусковых установок и нескольких десятков этих достаточно устаревших ракет (на вооружении в США с 1977 г.) вполне вкладывается в те $250 млн (из них $50 млн – на летальное оружие ), которые США выделяют в этом финансовом году на военную помощь Украине.

Все хорошо в этом варианте, но тут есть одно, но большое «но» – на согласование такого рода «подарков», а тем более прямо из арсенала американских вооруженных сил, уйдут месяцы, которых у нас просто нет. Ведь Россия с каждым днем только усиливает давление – так, с 14 по 21 августа через Керченский пролив кораблями и катерами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России не было пропущено ни единого судна, под любыми флагами следовавших в Бердянск и Мариуполь.

Собственно то, что от принятия политического решения до его реального воплощения в США проходит довольно длительное время мы прекрасно могли увидеть в ситуации с противотанковыми комплексами «Джевелин». На согласование позиций президента США, армии, Конгресса и Сената ушло больше года. Да и после того, непонятно на каких условиях они нам были переданы – по крайней мере, есть ощущение, что реальных пусков по российским танкам на Донбассе мы в ближайшее время не увидим.

Одним из вполне реальных вариантов помощи для нашей экономики могла бы быть, например, система конвоев гражданских судов силами группировки кораблей НАТО. Как это было, например, с танкерами в Аденском заливе во время ирано-иракской войны в 1988 г. Однако тут совершенно непонятно какой сейчас правовой статус Керченского пролива, возможно ли вообще нахождения военных судов других стран (кроме РФ и Украины) в Азовском море.

Таким образом, можно смело утверждать, что на сегодняшний день не существует никаких реальных вариантов военной помощи со стороны США для решения проблемы судоходства в Азовском море. А заявления того же Волкера – просто часть психологического давления на Россию. От которого судя по всему россиянам пока «ни холодно, ни жарко»….

Михаил Жирохов, «Деловой Столицы»