Сущенко намерен подать прощение о помиловании

Сущенко готов подать прощение о помиловании, что бы выйти из под стржи и покинуть Россию. При этом Сущенко своей вины не признает.

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко готов написать прошение о помиловании. Об этом в эфире телеканала «Прямий» заявил его адвокат Марк Фейгин.

«Роман, кстати, готов написать эту несчастную бумагу с прошением о помиловании. Я не вижу в этом никакой проблемы, и Роман со мной согласен, так как неважно, что ты напишешь, а главное оказаться в Киеве», – сказал он.

При этом Фейгин подчеркнул, что Сущенко не признает вину и не считает, что прошение о помиловании доказывает обратное.

Ранее, Верховный суд России подтвердил вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.

Сущенко заявил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта 2018 года Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф «секретно».

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима.

«Прямий»