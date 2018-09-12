Россия поднял по тревоге авиацию в оккупированном Крыму

Соединения морской авиации Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках проводимых Россией военных учений в Крыму.

В оккупированном Крыму два соединения морской авиации Черноморского флота России подняли по тревоге в рамках учений. Об этом сообщили «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Отмечается, что с двух аэродромов в небо были подняты самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.

Во время учений летчики должны были обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.

Также в российском ведомстве добавили, что в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника экипажи должны были обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

«Крым.Реалии»