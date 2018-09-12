Оккупационные власти ОРДО назвали имя нового представителя на переговорах в Минске

На переговорах в Минске вместо Пушилина представлять оккупационную администрацию будет «министр иностранных дел» Никнорова, ранее уже участвовавшая в работе ТКГ.

Представлять главарей «ДНР» на переговорах в Минске будет Наталья Никонорова, исполняющая обязанности так называемого «министра иностранных дел «ДНР». Об этом сообщает донецкий информационный ресурс оккупантов «ДАН».

Официально представители дминистраций оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не являются участниками переговоров трехсторонней контактной группы в Минске, но они участвуют в консультациях.

Никонорова ранее ездила на заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы. Денис Пушилин назначил ее «постоянным полномочным представителем «ДНР» на переговорах в Минске.

С 2014 года «ДНР» на переговорах представлял Пушилин, который после убийства главаря боевиков Александра Захарченко временно возглавляет т.н. «ДНР».

«ДАН»