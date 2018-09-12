США намерены помочь Украине с отражением российской агрессии на Азовском море

О такой готовности властей США заявил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Волкер. В частности, это может быть сделано в рамках предусмотренной США помощи Украине в деле укрепления обороноспособности.

Россия ввела агрессивный режим проверок военных кораблей в Азовском море, но Вашингтон готов оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонительных возможностей. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью «Deutsche Welle».

«Азовское море – это действительно предмет серьезного беспокойства. Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и исходящие корабли в такой агрессивной манере, как никогда раньше. Это дополнительный предмет озабоченности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонительных возможностей», – сказал он.

«Все начинается с фундаментального решения, которое мы приняли в прошлом году – снять ограничения на поставки вооружений Украине, которое существовали во времена правления администрации Обамы. Администрация Трампа эти ограничения сняла. Это привело к поставкам антиснайперских и противотанковых ракетных комплексов, которые очень полезны для Украины с точки зрения обороны. Особенно противотанковые комплексы – чтобы сдержать новую агрессию со стороны России. Американский Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины», – добавил Волкер.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено 250 млн долларов на безопасность Украины.

Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривал выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине и меры по противостоянию российской агрессии.

«Deutsche Welle»