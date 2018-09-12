Верховный суд России оставил в силе приговор в отношение украинского журналиста Сущенко

Украинский журналист собирается подать жалобу в Европейский суд по правам человека, оспаривая вердикты российского «правосудия», по сфабрикованному против него делу.

В среду, 12 сентября, Верховный суд России подтвердил вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщает собственный корреспондент «УНИАН» в Москве.

Таким образом, апелляция защитников отклонена в полном объеме.

Сущенко заявил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта 2018 года Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф «секретно».

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима.

«УНИАН»