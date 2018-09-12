Больше ада и жесткого треша. Русский мир правит бал в Москве

Происходящее в России определенно прекрасно. Особенно, если смотреть на это со стороны, находясь вне «сказочной» страны Запоребрика.

Глава Росгвардии, это такая себе национальная гвардия по-российски, вышел в эфир и языком подворотни пообещал «сделать отбивную» из Навального, если тот посмеет и дальше расследовать коррупцию этого самого гопника. Об этом пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

При этом гопник похож на неудавшегося клона Путина, что, наверное, добавляет ему балов в московской иерархии. Учитывая, что гопник одновременно был охранником Путина и другом тамбовских, причем таким другом, что даже на похороны авторитетного товарища прийти не побоялся, то он может и отбивную сделать, и коррупцией продолжить заниматься. Вон даже Скрипаля хотели убить, попутно отправив на тот свет наркоманку из Лондона, не за то, что он предатель Родины, а за то, что помогал расследовать этих самых тамбовских в Испании. Так что гопник может и выполнить обещание.

Больше адаНет, происходящее в России определенно прекрасно. Особенно если смотреть на это со стороны. Глава их рос… Опубліковано Sergey Fursa Вівторок, 11 вересня 2018 р.

Да уже и не важно. Важно, что это считается нормальным. Когда у тебя гопник отвечает за силовое ведомство высшего уровня и наверняка входит в ближний круг к Путину. В Украине много проблем со слабыми институтами и коррупцией, но представить подобное уже невозможно. Хотя при Януковиче могло сойти с рук, но теперь общество не позволит Авакову или его посипакам так общаться.

Правда, общество пока позволяет Авакову и его посипакам торговать рюкзаками для национальной гвардии и потом сливать дела об их коррупции, но, во-первых, представить дела против гопника из Росгвардии или его сына невозможно априори, а во-вторых, сливают дела через Холодницкого и суды все-таки стыдливо и втихую. Так что русский мир постепенно выветривается из Украины. И пока в Украине сочетается одновременно и высокий уровень коррупции и прозрачность. Долго сочетаться они не смогут. Кто-то должен будет победить. И нам надо сделать все, чтобы русский мир, а коррупция – это его обязательная скрепа, окончательно проиграл.

Но русский мир продолжает править бал в Москве. С его хамством, насилием и скрепами. Причем полное впечатление, что он же заодно, этот гопник Путина, чтобы два раза не вставать, и писал ответ-анализ о том, что американцы просверлили им дырку в космическом корабле. Как раз его интеллектуальный уровень. И заодно он же придумал идею, что Захарченко убил кто-то из ИГ, которого наняли СБУ и Правый сектор (50 на 50, что ли?). Жаль, тут про американцев забыли. Коллективный гопник. Интеллектуальная деградация, присущая советской элите. Умноженная на то, что в советской элите были не гопники, а просто старые партийные функционеры, умеющие только лизать зады и бухать.

Такое разложение на руку Украине. Больше ада. Больше ада у твоего врага – лучше тебе. Тем более, наше противостояние с Россией на текущем этапе – это противостояние экономик. Чья экономика выдержит дольше. Самое обидное, что все эти гопники при власти в России пока удачно сочетаются с хорошим менеджментом в экономике. А это дает возможность гопникам продолжать в том же духе. И главный вопрос – до каких пор? Когда они сорвутся.

Ведь пока сочетаются вместе два совершенно разных мира. Гарвардские мальчики и гопники. Гарвардские мальчики хорошо выучили уроки кризисов, которые завалили СССР, потом били по России, а теперь ведут образцовую экономическую политику. Настолько образцовую, насколько тебе позволяют гопники, нарывающиеся раз за разом на санкции и пугающие инвесторов и кредиторов.

Отток капитала в России в этом году вырос в 3 раза, но резервы Центробанка все равно продолжают расти. Гопники пока не могут нанести тотальный ущерб экономике. А нас интересует именно тотальный ущерб экономики. Украина не вернет себе Донбасс и Крым до сих пор, пока Россия не окажется в разрухе.

Советский Союз не смог удерживать силой Польшу и Чехию, Румынию и Венгрию именно потому, что применение им силы было невозможным, ведь он нуждался в западных кредитах. Деньги закончились. И Украина очень быстро освободит Донбасс, а все Пушилины убегут в течение двух часов, если Россия снова приползет на коленях за деньгами. И только тогда, когда Россия снова приползет за кредитом МВФ, мы сможем думать о возвращении Крыма.

И пока именно российские экономисты, менеджмент Центробанка РФ и министерства финансов являются силами, удерживающими в российских руках Крым и Донбасс. И самое забавное, что отбирали Крым и Донбасс гопники, чьи действия не поддерживались гарвардскими мальчиками. И поэтому нам надо больше Золотовых, больше Кадыровых, больше Скрипалей. Гопники должны выжать гарвардских мальчиков. И только тогда мы вернем Донбасс и Крым. Даешь больше ада.

Сергей Фурса, Facebook