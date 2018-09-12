Смертельная метка Медведчука. Зачем гальванизировать политический труп

После окончания президентских полномочий Леонида Кучмы, политический вес Виктора Медведчука приобрел волшебное свойство отправлять на дно любой проект с его участием.

Верховная Рада VIII созыва открыла девятую сессию, но повестка дня пленарных заседаний на неделю принята только с седьмой попытки. Народные депутаты в порядке живой очереди фракциями блокировали трибуну, чтобы сделать политическое заявление, пишет на страницах «Фокуса» редактор отдела «Политика» Александр Виноградов.

Очень важно подобрать яркий фон, громкий повод, выгодный ракурс. А рутина законотворчества – это же скука смертная. Поэтому в ход идет все, способное привлечь внимание к партии, к фракции, к отдельному депутату. Для популяризации своих принципов и распространения взглядов одинаково пригодны живые и мертвые.

Вот депутаты из «Народного фронта» и вспомнили о том, что в день открытия сессии исполнилось 33 года со дня смерти поэта Васыля Стуса. И обступили парламентскую трибуну по периметру с плакатами – не из любви к поэзии, а из нелюбви к его адвокату.

Муж Оксаны Марченко последнее время не сходит с главных страниц веб-сайтов. Кроме того что он продолжает лидировать среди украинских политиков, пресс-службы которых на платной основе размещают комментарии хозяев по самым различным поводам в СМИ, так еще совершенно бескорыстно его имя оказывается в центре медийных скандалов, раздуваемых социальными сетями до космических масштабов. Это и участие Оксаны Марченко в телешоу «Танцы со звездами», и съемки фильма «Стус», и смена собственника телеканала «112 Украина».

Очевидно, ценность мыслей мужа Оксаны Марченко отвечает уровню его популярности и масштабу влияния. Если в декабре 2016 года социо­логические опросы отводили ему в президентских рейтингах последнее место и насчитывали 0,6% голосов (при статистической погрешности 1,5%), то сейчас и такого нет. Если посмотреть, кто имеет схожие показатели, то это, например, Василий Гацько и Михеил Саакашвили.

Спрашивается, почему в таком случае депутаты «Народного фронта» и сочувствующие им граждане в качестве мишени берут мужа Оксаны Марченко, если акции, подобно той, что получила название «Стоп Реванш», напоминают стрельбу из пушки по воробьям?

При этом не следует забывать, что после того как закончились президентские полномочия Леонида Кучмы, политический вес бывшего главы его администрации приобрел волшебное свойство отправлять на дно любой политический проект с его участием. На выборах в Верховную Раду 2006 года «Оппозиционный блок «Нет так!» набрал 1% голосов по стране, а в своих базовых областях, в которых пользовались успехом идеи советского единства, в среднем от 1,5% до 1,6%. И это в мирное время.

А что ожидает осенью 2019 года партию под названием «За життя» после того, как к ней присоединился муж Оксаны Марченко, остается только догадываться. Покрытые пылью лозунги единого экономического пространства с РФ, таможенного союза с Россией, дружбы на вечные времена с этой страной, осуждение европейского пути развития Украины и запугивание избирателей солдатами НАТО и циничной политикой ЕС – перечень можно продолжить, – могут заинтересовать только любителей старины. А такой момент, что одно из первых лиц партийного списка является не только мужем Оксаны Марченко, но и кумом Владимира Путина, понравится далеко не всем поклонникам советского строя.

Но даже если предположить, что партия преодолеет пятипроцентный барьер, то наш герой скорее будет напоминать Михаила Паниковского, занимающегося попрошайничеством и мелким мошенничеством на углу улиц Грушевского и Шелковичной, чем великого комбинатора.

Фазиль Искандер в «Кроликах и удавах» раскрыл секрет политического влияния таких персонажей: «Их гипноз – это наш страх». Так если бытовой страх уже выветрился, растворился в атмосфере военной опасности, откуда взяться гипнотическому влиянию мифической личности? Зачем гальванизировать политический труп, если это не выгодно никому, кроме него самого, – вопрос риторический.

Тем более что Оксана Марченко опубликовала горячее фото в нижнем белье и показала кубики пресса на животе, как сообщают заголовки СМИ. Есть и другие ценности, господа депутаты.

Александр Виноградов, «Фокус»