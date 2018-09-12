Дуэлянты. Начальник Росгвардии Золотов против оппозиционера Навального

Видеопослание Виктора Золотова к Алексею Навальному и новый депутат городской Думы Красногорска Джефф Монсон – эти новости в последние сутки стали одними из самых обсуждаемых в российском медиапространстве.

Золотов возмутился расследованием Фонда борьбы с коррупцией относительно собственного ведомства – Росгвардии. Что касается Монсона, он намерен впоследствии избраться в Госдуму. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что подобные события не украшают российскую действительность.

В России прошел единый день голосования – можно сказать, в стране официально наступил политический сезон. И вот какие реалии мы наблюдаем. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств, убежденный анархист Джеффри Уильям Монсон приступает к работе в качестве депутата городской Думы подмосковного Красногорска.

Никого особенно не беспокоит, что он относительно недавно стал гражданином страны и практически не говорит по-русски. Но ничего, избрали. Жесткий отбор у нас действует исключительно в отношении внесистемной оппозиции – остальным можно.

Еще лет пять назад подобное событие могло бы показаться, как бы помягче сказать, легкой игрой воображения после тяжелого похмелья. Но сейчас почему-то не удивляет. Подтверждается тезис, что в современной России может произойти все что угодно. Институт выборов и парламентаризма давно – если не полностью, то, по крайней мере, ощутимо – себя скомпрометировал. Так что добро пожаловать, товарищ Монсон.

Кстати говоря, у него есть шансы стать неплохим депутатом. Он убежденный, относительно богатый и не ставит своей целью заработать во власти. Это больше похоже на игру – пускай поиграет. Может, хоть так будет толк.

И вот главная новость, обсуждаемая даже на уровне Кремля: глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов готов сделать отбивную из Алексея Навального, который, кстати говоря, сидит под арестом. Видео становится хитом интернета, его активно комментируют, появляются новые мемы – а что, прикольно. Такой новый стиль в федеральной политике – круто ответить зарвавшемуся интригану, по-пацански. В стиле Монсона.

Генерал Золотов дебютировал как публичный политик. Поздравляю, Виктор Васильевич. Хотя, между прочим, это не очень согласуется с общепринятой кремлевской линией поведения в отношении некоторого «оппозиционного персонажа» – да, не называют по имени, не упоминают, чтобы не делать рекламы. Вот и другой политик – депутат Госдумы Николай Валуев – тоже отозвался: готов поучаствовать в качестве тренера – естественно, на правильной стороне.

Можно было бы и дальше смеяться над трендами в российской политике, если бы не события, на фоне которых все это происходит: рубль валится, отток капитала из страны вырос в три раза, в Сирии новое обострение – Америка грозит войной, не говоря уже про санкции, падение уровня жизни и другие привычные реалии.

Сможет ли помочь решению этих проблем боец смешанного стиля Джефф Монсон или по-солдатски прямой генерал Золотов? Может быть, лучше не давать поводов «оппозиционному персонажу»?

А что касается парламентаризма и выборов – даже страшно подумать, кого могут избрать в будущий единый день голосования.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»