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Зона "русского мира"

Взлом Бабченко и фейк про Парубия, раскрученный агентами Кремля в Украине, – Муждабаев

Айдер Муждабаев, YouTube
12 сентября 2018

Все очень просто, предельно прозрачно, надо просто открыть глаза и не жить в иллюзиях, что «у нас все идет нормально, мирно, демократично». Информационная война России против Украины не затихает. 

Вчера были взломан доступ к аккаунтам российского журналиста  Аркадия Бабченко. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев.

Не менее интересен и раскручиваемый российской пропагандистской машиной фейк об «восхваление Гитлера» спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Это просто эталон образчика перекручивания фактов российской пропагандистской машиной.

В год перед выборами русские спецслужбы усиливают информационную атаку на Украину, не встречая пока достойного этой атаки сопротивления. Этот вызов нашей власти и спецслужбам надо срочно принять и дать бой агрессору в информационном поле.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, Андрей Парубий, Аркадий Бабченко, война, пропаганда, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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