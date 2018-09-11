Президент Украины поблагодарил США за поддержку в вопросе автокефалии

Посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Браунбек находится с рабочим визитом в Украине. В ходе этого визита состоялась встреча с президентом Украины Порошенко.

Президент Петр Порошенко встретился с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком, который находится в Украине с рабочим визитом. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины о свободе совести и религиозные организации, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе», – сказал Петр Порошенко.

Президент ознакомил Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Он также поблагодарил США за активную поддержку Украины в этом процессе.

Вместе с тем, Порошенко обратил внимание посла на многочисленные свидетельства ужасных нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях.

«Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования на оккупированном Донбассе и в Крыму украинских верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий», – говорится в сообщении.

В свою очередь, Браунбек заверил, что США и впредь будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь.

Напомним, что Вселенский патриархат собирается предоставить автокефалию Украине по просьбе церковных и светских властей.

В апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он сообщил о намерении даровать украинской церкви автокефалию.

31 августа Константинопольская церковь во время переговоров с предстоятелем РПЦ Кириллом подтвердила это решение. В конце прошлой недели Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в рамках подготовки томоса.

Пресс-служба президента Украины