Сестра Сенцов рассказала о содержание завещания политузника

В первую очередь в завещании говорится о незаконченных творческих работах кинорежиссера. Сделаны распоряжения и о финансовой стороне вопроса.

Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 121-й день, передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями. Об этом «Крым.Реалии» рассказала двоюродная сестра Наталья Каплан.

«Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариями. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса – гонорары и так далее – детям естественно», – рассказала Каплан.

Накануне Каплан сообщила, что Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, побывавший у него в прошлую пятницу, сообщил, что состояние режиссера ухудшилось и «возможно, скоро его начнут кормить принудительно».

По последней информации адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, голодающему режиссеру трудно вставать с кровати. По его словам, здоровью украинца нанесен необратимый ущерб.

14 мая осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

«Крым.Реалии»