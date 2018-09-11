В России готовятся к полному засекречиванию всех сведений о военнослужащих

Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» внесены на рассмотрение Госдумы российским правительство. Поправки будут касаться не только находящихся на действительной воинской службе, но уволенных в запас.

В России военнослужащим собираются запретить размещать в интернете и в СМИ информацию о себе, своих сослуживцах или самой службе. Соответствующий законопроект, вносящий поправки в закон «О статусе военнослужащих», подготовило российское правительство, сообщает «Медуза».

По данным издания, документ уже внесен на рассмотрение Госдумы.

Отмечается, что речь, в числе прочего, идет о «фото- и видеоматериалах, а также данных геолокации».

В пояснительной записке к закону сказано, что нарушителям запрета будет грозить дисциплинарная ответственность, а военным-контрактникам еще и увольнение со службы.

Также в издании добавили, что необходимость внесения указанных поправок в закон «О статусе военнослужащего» в пояснительной записке связывают со спецоперацией в Сирии.

Ранее сообщалось, что Минобороны России запретит военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и геотеги.

В 2014 году в Instagram появились снимки военной техники и российских военных, которые отправляют из Владивостока на восток Украины. Их выставил пользователь avto25, а также обозначил место, где были сделаны снимки.

Благодаря подобным фотографиям в соцсетях, неоднократно подтверждалось пребывание российских солдат на Донбассе.

«Медуза»