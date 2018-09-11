«Визиткой Яроша» уже не обманешь, – Портников

Это уже даже не информационная война России против Украины, это насмешка над здравым смыслом. На какую аудиторию рассчитывают эти «пиарщики» от ФСБ?

ФСБ России сделало сенсационное заявление: СБУ и «руководство «Правого сектора» наняло одного из боевиков «Исламского государства» для убийства «одного из лидеров ДНР». Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

В этой новости прекрасно все. Такое ощущение, что ее сочиняли не в ФСБ, а в первых классах начальной школы – настолько «по-дебильному» она написана. Впрочем, поведение российских спецслужбистов на месте отравления Сергея Скрипаля в Солсбери больше не оставляет сомнений в деградации чекистских навыков. Безнаказанность развращает. Абсолютная безнаказанность развращает абсолютно.

Совершенно неясно, зачем через четыре года после Майдана вспоминать про демонизированный тогда российскими СМИ «Правый сектор». В первые дни после победы Революции Достоинства и бегства из страны российского агента Виктора Януковича с окружением басни о влиянии «Правого сектора» на государственные структуры еще могли восприниматься всерьез.

Но сейчас любому здравомыслящему человеку ясно, что если СБУ и планирует какие-то акции на оккупированных территориях, то уж точно не согласовывает их ни с «руководством «Правого сектора», ни с кем другим. Да и бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош давно покинул эту организацию, так что даже нахождение его визитных карточек на месте очередного организованного российскими спецслужбами преступления отнюдь не гарантирует причастности «Правого сектора».

Впрочем, такое впечатление, что информация ФСБ рассчитана не на проверку здравым смыслом, а на восприятие российской телевизионной аудиторией – вернее, той его частью, которая еще серьезно относится ко всей этой чекистской галиматье.

Потому что в противном случае ФСБ не приплетало бы к мифическому покушению на одного из днровских бандитов «Исламское государство». Просто хочется понять, зачем в нафаршированном военными и сотрудниками российских и бандитских спецслужб Донецке нанимать для совершения покушения человека с явно «недонецкой» внешностью, присутствие которого рядом с объектом будет замечено даже соседками из подъезда, не то что службой охраны?

При этом не просто нанимать для совершения единичного покушения, а создавать целую группу «выходцев из Дагестана». При этом и сотрудник СБУ – Рустам, и задержанный – Меджид. А этнических украинцев в этой истории нет – потому что, наверное, именно представителя этой этнической группы легче всего обнаружить в Донецке или в России – настолько они непохожи на коренных донеччан или россиян.

Это уже даже не информационная война, это насмешка над здравым смыслом. Российские пропагандисты настолько привыкли к тому, что потребители их информационного мусора готовы поверить в любую чушь, что даже не утруждают себя сочинением правдоподобных историй. И даже визиток Яроша уже не печатают и не подбрасывают – и так сойдет.

Виталий Портников, «Espreso.TV»