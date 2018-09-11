Россия выставляет Донбасс на продажу. Зачем Суркову приравнивать СБУ к ИГИЛ

На фоне бредовых фейков ФСБ об «агентах СБУ в рядах ИГИЛ» помощник Путина должен выглядеть куда договороспособнее, а значит можно попытаться «вывернуть» вопросы Донбасса в нужное России русло.

Прошло всего ничего после удачного продвижения кремлевским куратором ОРДЛО Сурковым своего ставленника Пушилина в кресло «и. о. главы «ДНР», что ознаменовало мини-победу путинского помощника после «ястребиного» налета ФСБ на донецкий ресторан «Сепар», а для коллективного Запада уже продемонстрирован первый «шаг навстречу». Речь идет о том, что «власти» оккупированной Донетчины позволили представителю ОБСЕ Тони Фришу тет-а-тет пообщаться с шестью украинскими военнопленными, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

«У нас прошел открытый обмен мнениями, беседа с ними. Впервые я имел возможность конфиденциально поговорить с удерживаемыми без каких-либо третьих сторон. Это вообще впервые случилось», – заявил Фриш. А так называемая «омбудсмен «ДНР» Морозова заверила иностранного гостя, что он сможет поговорить лично без свидетелей и с остальными узниками боевиков. Точнее, с теми украинцами, удержание которых признают в ОРДО. Всего же в настоящий момент, по данным СБУ, в плену в обеих квазиреспубликах «ДНР» и «ЛНР» находятся более 100 украинских военнопленных.

Стоит подчеркнуть, что координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на трехсторонних минских переговорах Фриша впервые допустили к узникам именно в ОРДО, а не в ОРЛО, где полноценно «царствует» полномочный представитель Лубянки Пасечник. То есть на конкретном примере была показана разница между сурковской и лубянской практиками российской оккупации, когда в первом случае обээсешникам улыбаются и машут, а во втором – лишь запугивают и даже иногда кладут международных наблюдателей лицом в грязь.

На этом фоне первого шага в установлении «режима полного благоприятствования» ОБСЕ хотя бы в гуманитарных вопросах там, где контроль над ситуацией сохранил и упрочил Сурков, уж совершенно дико выглядит свежий информационный бред ФСБ. Как, например, озвученная российской спецслужбой информация о поимке члена террористической организации «Исламское государство», который якобы по заданию СБУ и «Правого сектора» готовил, дескать, убийство каких-то топ-главарей то ли «ДНР», то ли «ЛНР», то ли и там и там одновременно. Под таким соусом Лубянка подала задержание в Смоленской области России уроженца российского же Дагестана Меджида Магомедова, правда, видеофакт изымания из кармана дагестанца сакраментальной «визитки Яроша» чекисты на камеру почему-то не засняли.

Другими словами, в условиях откровенно бредовых фейков ФСБ об «агентах СБУ в рядах ИГИЛ» помощник Путина своими конструктивными действиями и впрямь должен выглядеть в глазах его западных визави куда договороспособнее. Впрочем, по большому счету Запад после стольких последних лет ведения Кремлем гибридной войны, в том числе и на территории ЕС и США, должен уже научиться распознавать банальную игру Москвы в доброго и плохого полицейского, где Сурков – весь такой белый и пушистый, а злостные российские спецслужбисты представляются тьмой, чернее ночи. Хотя все пути – и «белый», и «черный» – ведут к одному кремлевскому хозяину Путину.

Так что же нынче реально предлагает кремлевский куратор ОРДЛО европейцам и американцам, если те таки поверят в его «полицейскую доброту»? Ответ на этот и другие сопутствующие вопросы можно найти в программном, по сути, интервью российскому государственному агентству ТАСС от 10 сентября директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который считается ближайшим подручным Суркова и даже чуть ли не официальным глашатаем всех его идей. И если снять с чеснаковских комментариев лишний, но обязательный для российских СМИ пропагандистский налет, выходит следующие три ключевых посыла.

Во-первых, новый и. о. главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин будет всецело придерживаться Минских соглашений, ведь он, по мнению Чеснакова, «стоял у их истоков и с самого начала участвовал в минских переговорах, являясь, по сути, их соавтором». То есть Западу прежде всего продается метросексуальное лицо марионетки, незапятнанное кровью. Во-вторых, этого и. о. нужно обязательно сделать полноценным боссом «ДНР», для чего и нужны там ноябрьские псевдовыборы (что победит на них именно Пушилин, у Чеснакова вообще нет никаких сомнений).

Причем, как утверждает сурковец, «комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы на Донбассе, а выборы «глав» и «Народных советов» «ДНР» и «ЛНР» не являются муниципальными, поэтому никак с минским процессом не связаны и формально ему не противоречат». С другой стороны, как продать данный сомнительный, мягко говоря, тезис ЕС и США, которые уже назвали «выборы» в ОРДЛО 11 ноября противоречащими как духу, так и букве «Минска-2», Сурков сотоварищи, скорее всего, не знают. Однако, видимо, думают, что сим «выборным» ультиматумом усиливают свою переговорную позицию, хотя по факту все представляется с точностью до наоборот.

Наконец, третий месседж Суркова, переданный Чеснаковым непосредственно спецпредставителю Госдепа США Курту Волкеру – будущая с ним встреча возможна лишь «в довольно отдаленном будущем» и то, если в Вашингтоне перепишут свои предложения по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе, о чем Сурков с Волкером общались в Дубае еще в январе этого года. «Бумага от Волкера пришла только в августе и содержала предложения, прямо противоположные тому, что высказывалось в Дубае. Странная история. Так что пока, как я понимаю, переговорщикам нечего обсуждать. Идет вялотекущая переписка без признаков выхода на компромисс», – поделился секретами внутренней сурковской кухни Чеснаков.

Таким образом, тактика путинского помощника остается прежней – ждать пока что-то где-то рассосется. Что подтвердил своим финальным пафосом для ТАСС и сам Чеснаков: «Заграница нам не поможет. Не Запад, а время все расставит по местам. Со временем в Украине придут к власти психически здоровые люди, на Западе распадется и так уже далеко не единая санкционная коалиция, на Донбассе окончательно утвердится новая политическая идентичность, все образуется».

И вывод из этого можно сделать один: как бы одна кремлевская башня не старалась представить себя импозантнее и «добрее» соседней, суть политики Кремля по отношению к Украине от этого нисколько не меняется. Его магистральная задача, как и была, так и остается прежней – если не удастся развалить нашу страну изнутри, то будут продолжаться попытки впихнуть невпихуемые ОРДЛО с «особым статусом». Других вариантов Москва ни де-юре, ни де-факто не имеет.»

Олег Полищук, «Деловая Столица»