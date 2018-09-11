СБУ задержала бывшего вице-мэра Севастополя за госизмену

После оккупации Крыма задержанный СБУ Кизименко сохранил свою должность в городском управление Севастополя. В должности вице-мэра Кизименко работал с 2012 года.

Служба безопасности Украины и прокуратура задержали бывшего вице-мэра Севастополя Олега Кизименко, который после захвата Крыма россиянами остался на той же должности при так называемом губернаторе Сергее Меняйло. О задержании сепаратиста сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«На основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя «заместителем Председателя Севастопольской городской государственной администрации». Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины», – написал Генпрокурор.

Урожайний на сепарів день. Кримські управління СБУ та прокуратури на підставі судового рішення затримали громадянина… Опубліковано Юрієм Луценком Вівторок, 11 вересня 2018 р.

Ему вменяют ст.111 Уголовного кодекса – государственная измена.

Кизименко – земляк бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2004-2012 годах он работал на посту начальника главного управления капитального строительства Донецкой облгосадминистрации, затем был поставлен Януковичем на должность начальника Управления капитального строительства Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В конце 2012 года был назначен заместителем председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира Яцубы.

После аннексии Крыма Россией сохранил должность и оставался на ней вплоть до 2015 года.

«Украинско-Российское обозрение»