Стало известно зачем взламывали почту журналиста Аркадия Бабченко

Взлом проводился с целью дискредитировать российского журналиста, публикуя от его имени различные материалы компрометирующие его и его журналистскую деятельность.

Так вот зачем они мою почту ломали, оказывается. Час назад на паблике «Сводки от ополчения Новороссии» Вконташе появился вот этот вот текст. В котором некий Киберберкут выкладывает мою «переписку» с СБУ, где я договораиваюсь с неким шефом на участие в спецоперации за 20 000 долларов и, оказывается, являюсь создателем сети ботов под названием «Ольга» и ее непосредственным руководителем, пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

На «Мейл.ру». С СБУ. Переписываюсь. Из Киева в Киев. Да.

Это просто прелестно.

При том, что этой почтой я крайний раз вообще пользовался лет десять назад.

Кстати, придурки, вы бы за три месяца выучили бы что ли уже.

Я не за молоком ходил.

За водой.

Идиоты.

Далее в сообщение идет текст в котором компрометируется последняя деятельность Аркадия Бабченко. Текст опубликован от имени «КиберБеркута».

«КиберБеркут: взлом почты Аркадия Бабченко.

Мы, КиберБеркут получили доступ к почтовому ящику предателя России Аркадия Бабченко. В качестве доказательства мы решили выложить видеозапись взлома, так как данная акция вызовет множество вопросов и приведет к широкому общественному резонансу.

Что может заинтересовать мировую общественность больше всего? Вероятно, переписка А. Бабченко с его кураторами из СБУ. В ходе ознакомления с данной перепиской легко можно прийти к следующим выводам:

1). Спецоперация СБУ по проведению «постановочного» убийства А. Бабченко, со всеми последующими вытекающими политическими последствиями, — была спланирована сотрудниками СБУ не для защиты жизни и здоровья журналиста-предателя, а лишь для обвинения ФСБ и России в глазах мировой общественности;

2). Решение СБУ о проведении «постановочного» убийства – является для А. Бабченко неожиданным, к которому он не был готов. На первых порах он вообще пытается отказаться от участия в «шоу», которое целиком и полностью придумала СБУ. Однако, в последствии А. Бабченко соглашается, и начинает вести упорные переговоры о том, что его денежное вознаграждение за данную операцию по дискредитации ФСБ и России должно быть не менее $20 000;

3). Решение о проведении спецоперации было принято СБУ спонтанно – «в связи с ситуацией в Кремле», поэтому о самой спецоперации сотрудники СБУ предупредили журналиста-предателя буквально за сутки. Дальнейшие оперативные комбинации, фальсификат и медийно-пропагандистские акции СБУ «додумывала» дополнительно;

4). Длительное время на территории Украины успешно действует отдельная агентурная группа «троллей и блогеров», использующая оперативный псевдоним «Ольга». Данной группой либо руководит напрямую, либо курирует деятельность лично А. Бабченко. Название группы также, вероятно, выбирал А. Бабченко, связав его либо с именем своей жены Ольги, либо ассоциировав и противопоставив группу нашумевшей в СМИ группе «Ольгинские тролли» (существование которой, впрочем, не доказано);

5). Во время проведения спецоперации СБУ преследовала лишь одну главную цель: убедить весь мир в том, что ФСБ и Россия – это «корень мирового зла». При этом – реального повода, либо настоящих фактов участия ФСБ в «подготовке покушении» на А. Бабченко – СБУ не предоставила мировой общественности «ни тогда, ни сейчас». Вывод напрашивается один: СБУ – это сборище фантастов и недоразвитых Стивенов Спилбергов.

Что касается остальных материалов на почтовом ящике А. Бабченко – все они лишний раз доказывают подлинность проведенной нами акции, и в полном объеме будут направлены в компетентные органы.

Мы КиберБеркут! Мы не забудем! Мы не простим!».

Так вот зачем они мою почту ломали, оказывается. Час назад на паблике «Сводки от ополчения Новороссии» Вконташе появился… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 11 вересня 2018 р.

До этого журналист сообщал, что у него были взломаны ряд его аккаунтов на почте, в соцсетях и сайтах изданий. Он просил пользователей сделать скрины всех материалов появляющихся от его имени на этих аккаунтах.

«У меня взломали почту, твиттер, ЖЖ и блог на «Снобе». Ту херню, которые они там сейчас постят, всерьез не воспринимайте. У меня все хорошо, все в порядке. Меня никто не задержал, никуда приходить не надо. Никаких раскаяний я не пишу», – прокомментировал журналист ситуацию на своей странице в Facebook.

После этого в «Живом Журнале» был опубликован «покаянный» текст о имени Аркадия Бабченко, в котором он якобы. Сам журналист отрицает какое либо отношение к этому тексту.

«Мое раскаяние

Уважаемые читатели и поклонники моего творчества. Сложившиеся обстоятельства вынуждают меня сделать публичное заявление в связи с тем, что появились серьезные угрозы жизни и здоровью как моих, так и членов моей семьи.

Прежде всего хочу попросить прощения у всех граждан России, в т.ч. представителей российских органов власти. Информационные кампании, которые я проводил против России за последние несколько лет, инициированы и оплачены Украиной и ее спецслужбами.

После моего переезда в Киев в 2017 году со мной связались представители СБ Украины, которые имели на меня серьезный компромат. Никаких расписок о сотрудничестве я не давал (еще раз – не давал), заявлял лишь свое устное согласие на сотрудничество с СБУ в качестве агента.

Не буду подробно воспроизводить все эпизоды своего сотрудничества с СБ Украины, остановлюсь на одном из них.

Да, покушение на меня было постановочным, это вы знаете и без меня. Но все данные о якобы имевшихся для меня угрозах со стороны ФСБ – сфальсифицированы мной при участии украинской СБУ. Собственно о покушении мне сообщили буквально за сутки до его совершения. Весь остальной фальсификат в отношении Москвы и российских силовиков готовился исключительно СБУ. Меня лишь посвятили в детали, которые я должен был запомнить для последующих интервью.

Повторяю, что мое заявление носит характер явки с повинной. Мои действия против России были полностью инициированы СБ Украины, сотрудники которой склонили меня к сотрудничеству путем угроз как в мой адрес, так и в адрес моих жены и дочери. Несмотря на то, что в СБУ хранится аудиозапись моего якобы добровольного согласия, оно было дано не добровольно, а под давлением. К участию в постановке покушения на меня я тоже был склонен насильственно, и изначально полностью возражал против такого развития событий. Не исключено, что вы сами скоро об этом узнаете.

Также довожу до широкой общественности и правоохранительных органов России, что вышеупомянутой украинской спецслужбой создана специальная группа блогеров, которая занимается постановками и вбросами разных фальсификатов. Группа называется «Ольга», в 2017 году меня заставили подобрать кадры для нее и впоследствии возглавить. Все это также осуществлялось под давлением и угрозами насилия в мой адрес со стороны СБУ.

Считаю, что преступлений против России и ее граждан я не совершал. Пользуясь данной информационной площадкой, прошу посольство России в г. Киеве, российские и международные судебные структуры организовать мою защиту как гражданина России.

Все мои аккаунты в других социальных сетях взломаны, воспользоваться ими я не могу. Вся заслуживающая доверие информация от меня находится на «ЖЖ», «Снобе» и «Эхе Москвы». Никаким другим сообщениям от моего имени прошу не доверять.

Оля, Катенька, простите меня. Все, о чем я написал здесь – я делал только для вашей защиты и во имя вас.»

«Привет товарищу майору», – добавил Бабченко в своем комментарии.

У меня взломали почту, твиттер, ЖЖ и блог на "Снобе". Ту херню, которые они там сейчас постят, всерьез не воспринимайте…. Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 11 вересня 2018 р.

Чуть позже Бабченко сообщил был предпринята попытка взлома его аккаунта на Facebook. Для предотвращения дальнейшего взлома журналист сменил пароли доступа.

«Так. У меня еще пытаются хакнуть фейсбук. Сменили пароль. Но с телефона я еще могу заходить. Куда писать, чтобы защитить аккаунт и восстановить полный доступ, кто в курсе?», – говорится в сообщении.

Так. У меня ещё пытаются хакнуть фейсбук. Сменили пароль. Но с телефона я ещё могу заходить. Куда писать, чтобы защитить… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 11 вересня 2018 р.

«Двухфакторная идентификация есть, но они. Мерило пароль и выслали его на ту почту, к которой больше нет доступа, а фейсбуку похуй, никаких оповещений мне не приходило» – уточнил Бабченко.

Аркадий Бабченко, Facebook