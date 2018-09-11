В России стартовали военные учения «Восток-2018»

Учения должны стать крупнейшими в истории России за последнее сорокалетие. Россия планирует задействовать треть личного состава своих вооруженных сил, большое количество вооружений и техники.

В России стартовали крупнейшие за последние несколько десятков лет военные учения «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 17 сентября. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018». В ходе них будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Маневры пройдут в два этапа. В ходе первого будет завершено развертывание группировки войск на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил Военно-Морского Флота в Северной, Дальневосточной морских зонах, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач.

На втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

Напомним, в конце августа Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учениях «Восток-2018». «Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее», – заявил тогда российский министр обороны.

Учения «Запад-81», о которых упоминал Шойгу, проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, Прибалтике и в Украине. Тогда десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали ввод войск на территорию соседней Польши. Спустя три месяца после учений в Польше было введено военное положение. Правительство возглавил министр обороны Войцех Ярузельский. Позже он объяснял, что создание Совета национального спасения 13 декабря 1981 года предотвратило ввод в страну армий СССР и стран Организации Варшавского договора.

С 1 по 8 сентября Россия провела в Средиземном море учения с участием 25 кораблей и около 30 самолетов ВКС.

Минобороны России