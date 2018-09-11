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Новости

МИД Украины призывает к усилению давления на Кремль для освобождения политузников

«Украинско-Российское обозрение»
11 сентября 2018

Состояние здоровья украинских политузников вызывает серьезные опасения з их здоровье и жизнь. Украинское внешнеполитическое призывает партнеров усилить давление на Россию, с целью добиться их освобождения.

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров усилить давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова. Об этом сообщила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца в своем Тwitter.

Она отметила, что Балух голодает 177 дней, а Сенцов – 121 день.

«177 дней голодает Владимир Балух. 121 – Олег Сенцов. Призываем партнеров усилить давление на РФ для их освобождения», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку 120 дней, сообщил сестре Наталье Каплан, что написал завещание на свое творчество в случае смерти. Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, побывавший у него в прошлую пятницу, сообщил, что состояние режиссера ухудшилось и «возможно, скоро его начнут кормить принудительно».

Осужденный в Крыму украинец Балух объявил голодовку еще 14 марта. ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. «Суд» в Крыму приговорил украинца к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривень) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух заявил о политическом мотиве его уголовного дела.

5 сентября «Крымская правозащитная группа» сообщила, что у Балуха был приступ сильных болей в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением.

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10 сентября оккупационный «Верховный суд» Крыма отклонил апелляцию защиты Балуха на отказ в УДО.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Балух, Марьяна Беца, МИД Украины, Олег Сенцов, политузники, Россия, Украина

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