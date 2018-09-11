В России возбудили дело за срыв выборов в Госдуму в Киеве в 2016 году

Украинцу Ковальчуку предъявлено обвинение в попытке срыва голосования на выборах в Госдуму в 2016 году в Киеве, проводенных несмотря на официальный запрет на их проведение в Украине.

В Следственном комитете России заявили, что установили причастность украинца Михаила Ковальчука к попытке срыва голосований на выборах в Госдуму РФ в 2016 году в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте СК.

Отмечается, что в РФ продолжают расследовать уголовное дело относительно попытки срыва проведения выборов депутатов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года в дипломатическом представительстве в Киеве, а также в надругательстве над флагом РФ.

«Украинскими правоохранительными органами длительное время проводились собственные расследования по указанным преступным фактам, при этом фигуранты, их совершившие, якобы до сих пор не установлены», – пожаловались в СК РФ.

Там заявили, что провели собственное расследование и установили причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука.

«По данным следствия, Ковальчук с целью запугивания и недопущения на избирательный участок россиян привел с собой собаку бойцовской породы без намордника, которую активно использовал в своих противоправных действиях», – уверяют в следственном комитете.

Сообщается, что Ковальчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору).

В России объявили украинца в розыск, и в ближайшее время СК планирует обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте.

Также в там добавили, что ищут других причастных лиц.

Как сообщалось, Россия 18 сентября 2016 года в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыла четыре избирательных участка на выборах в Госдуму.

Возле посольства Украины в РФ произошли столкновения между протестующими против проведения выборов в Госдуму РФ в посольстве в Киеве и правоохранителями.

Украина и ряд других стран не признавали выборы в Государственную Думу РФ из-за того, что они прошли на оккупированной территории.

СК РФ