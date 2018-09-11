Новый коктейль российской пропаганды: «Правый сектор», ИГ и чуть-чуть СБУ

Россия упорно продолжает информационную выдали новый «перл» об Украине. На этот раз отличились российские спецслужбы представив на публику «коктейль» из всех известных штампов про Украину.

Мастер класс от российской спецслужбы как объединить все пропагандисткие штампы России в одном месте. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Новая волна обвинений в адрес Украины во всех самых тяжких грехах или как правильно кормить страхи россиян. Новая версия ликвидации Захарченко.

Не отстает в этих вопросах и «звезда» российского МИД Мария Захаров. Она регулярно выдает перлы российской пропаганды.

Странная логика МИД России, следователи ФСБ потерялись на Донбасе, а также письма Путину из украинских тюрем.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»