Планы нового вторжения в Украину. Россия готовит десант на морское побережье

У России есть возможность начать морскую десантную операцию на побережье Украины, чтобы изолировать Мариуполь и все южное побережье до Одессы.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер недавно сообщил «The Guardian», что Штаты готовы предоставить Украине новое оружие. Стране, несомненно, понадобится это оружие: Москва ведет военную и экономическую войну против Киева в Азовском и Черном морях. Она блокировала Азовское море для судов, которые следуют из/в Украину, требует права осматривать «иностранные» суда и расширила закрытую для судоходства зону до Одессы, пишет на страницах «Atlantic Council» старший научный сотрудник Стивен Бланк, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

У Москвы есть возможность начать морскую десантную операцию на побережье Украины, чтобы изолировать Мариуполь и все южное побережье до Одессы. Она уже делала это, укрепляя свои наземные, воздушные и военно-морские силы в Крыму и вокруг него.

Как будет выглядеть атака? За морской десантной операцией могут последовать массированные корабельные удары по наземным целям. Другой вариант: задействование воздушно-десантных войск РФ отдельно или совместно с десантной операцией или действиями ВМС, которые будут вести огонь с кораблей по суше.

То, что все воздушные силы Москвы участвуют в операции «Восток-2018» на Дальнем Востоке, может говорить о том, что Кремль планирует использовать эти силы для будущего десанта, например, в качестве первой фазы комбинированной атаки на Черноморское побережье Украины.

Вероятно, российская блокада Азовского моря распространится на все побережье Украины, в том числе и на Одессу. Также она может быть нацелена на захват энергетических месторождений, которые все еще остаются под контролем Украины в Черном море (захват энергетических объектов – главная цель начала крымской операции в 2014 году).

Операции РФ нужно рассматривать как непосредственное военное давление, так и экономическую блокаду. Без единого выстрела или нарочито незаконных действий, России удается ловко сочетать военное и экономическое давление: верный показатель того, что ведется морская или военно-морская гибридная война.

Чтобы помочь Украине сейчас, ей необходимо предоставить оружие. Нет никаких гарантий того, что переговоры Волкера с представителем Москвы Владиславом Сурковым скоро возобновятся или у РФ появятся новые идеи о прекращении этой войны. На самом деле, Волкер полагает, что Москва не предпримет никаких серьезных действий до тех пор, пока в Украине не выберут нового президента или парламент – выборы намечены на 2019 год. Вероятно, он прав.

Какой самый быстрый способ передать Украине оружие, чтобы предотвратить наступление РФ с моря? Отправить противокорабельные крылатые ракеты США AGP-AGM-84 Harpoon Block II («Гарпун»), AGM-158C LRASM A и норвежские Naval Strike Missile. Но Украине также понадобится пригодная стартовая платформа и система наведения, в частности, радар.

Поскольку Москва отказывается вести переговоры и выполнять вторые Минские соглашения, США и их главным европейским союзникам нужно оказывать альтернативное военное давление, чтобы поддержать оборону Украины: объединяясь и вместе оказывая давление на Москву. Причины, почему это стоит делать, – очевидны.

Безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы. Вторжение в Крым и на Донбасс угрожает не только Украине, но и большей части Европы. И это вторжение пробудило Европу от ее сна об эпохе мира и признании статус-кво России. Тем не менее, сплоченность союза под угрозой не только из-за Москвы, но и из-за Белого дома.

Безрассудные заявления президента Дональда Трампа о международных отношениях изранили альянс: французы и немцы теперь хотят полагаться только на военную силу и политику безопасности Европы – которая должна уменьшить роль НАТО. Ни одно европейское правительство не станет тратить миллиарды на две разные армии.

Невежественные попытки Трамп разрушить альянс – одна из причин, почему Путин не идет на уступки, которые помогли бы восстановить российские коммерческие и политические связи с Западом, а также мир в Европе. По политике Путина видно, что он действует так, будто ожидает, что европейская коалиция развалится, если он сможет сопротивляться достаточно долго.

Так что твиты Трампа не только разделяют единство НАТО, но и способствуют тому, чтобы в Европе искали альтернативного Америке лидера. Кроме того, президент США ставит под угрозу один из интересов, которые его администрация постоянно поддерживала, – защиту Украины.

Окончание «холодной войны» означало неделимость европейской безопасности. Нападением на Грузию и Украину Путин протестировал этот принцип. Но без твердой поддержки США, эта величайшая победа дипломатии лишь увеличивает риски войны. Поиск альтернатив НАТО пока не дал результатов.

Продолжающаяся война на фоне политического непонимания, что формирует прочный мир в Европе, приведет к новым конфликтам. И вряд ли кто-то из участников выиграет от них.

Стивен Бланк, «Atlantic Council»