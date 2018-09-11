«Крестовый поход» Кремля на Запад. Россия планирует новую войну в Украине

В России пытаются вопрос автокефалии украинской церкви передавить, как конфликт России и Запада. В Кремле считают, что православная церковь на грани раскола: Московский и Константинопольский патриархаты поссорились из-за Украины.

Последний направляет в Киев своих представителей для подготовки автокефалии Украинской церкви, РПЦ готовит жесткий ответ. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что церковный конфликт следует рассматривать в рамках большого противостояния России и Запада.

Противостояние России и Запада переносится в религиозную сферу. Светская Украина с первого дня своей независимости не оставляет планов получить церковную автокефалию. Сейчас в республике действуют три православных церкви, но лишь одна, подконтрольная Московскому патриархату, имеет мировое признание, то есть официальный статус.

И вот Петр Порошенко сумел добиться от Константинопольского патриархата фактического согласия на эту самую автокефалию. Президента поддерживает и Верховная рада. Формальный повод есть, он всегда найдется для таких вещей.

История берет начало в XVII веке – Константинопольский патриархат считает, что в 1686 году передал РПЦ в управление Украинскую церковь, а Москва впоследствии ее незаконно присвоила. В России говорят, что это не так – готовы представить документы в подтверждение своей правоты. Однако в Стамбуле дают понять, что вопрос фактически решен: направляют в Киев двух экзархов – представителей – для подготовки предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Москву поставили перед фактом, с ней никто ничего не согласовал. Патриарх Кирилл ездил в Стамбул на переговоры с коллегой Варфоломеем, однако визит посчитали провальным.

Если автокефалия состоится, РПЦ потеряет огромную каноническую территорию и, соответственно, способность влиять на паству. Но это только полбеды. Если стороны полюбовно не договорятся, то это вполне можно посчитать фактическим вторжением, на, так сказать, российскую территорию.

У Константинопольского патриархата на Украине ничего нет. Храмы принадлежат РПЦ – это же значит, их опять захватывать, как в 90-е.

Кстати, говорят, от такого поворота событий не восторге и украинские – как их называют в Москве – раскольники: так они сами себе хозяева, а здесь явятся представители из Константинополя и что, скажут: отдавайте власть?

Наверное, и Порошенко получит под выборы дивиденды как объединитель Украинской церкви и за окончательное изгнание захватчиков в рясах. Однако если начнутся погромы, то это не пойдет на пользу демократической Украине, которая разделяет европейские ценности гуманизма.

Вероятность того, что серьезный конфликт возникнет – практически 100%. И светским властям придется вмешиваться. Каждый защищает своих – вновь лозунги «русского мира», добровольцы и так далее.

Вообще-то это не просто раскол церквей, но и повод для новой войны. Москве остается либо принять как данность, либо что-то предпринимать. Сейчас это совсем некстати, учитывая нынешние отношения с Западом – понятно, на чьей он будет стороне. Хотя и не вызывает сомнений – это и делается для того, чтобы обострить обстановку. Все это укладывается в стратегию глобального сдерживания России.

РПЦ уже напрямую обвиняет США во влиянии на Константинопольский патриархат. Конечно, понятны и амбиции Москвы быть первыми в православном мире, тем более на постсоветском пространстве, которое оно считает своим.

Использование религии для достижения политических целей было и, видимо, всегда будет на протяжении истории прогрессивного человечества.

Но сейчас это новый удар по России. И, самое главное, оба народа все дальше и дальше отдаляются друг от друга. Вернее, их отдаляют политики, поскольку именно они и стоят за нынешним церковным конфликтом.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»