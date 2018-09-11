Российские протесты закончатся ничем, – Муждабаев

В России прошли массовые протесты против пенсионной реформы. Но в целом можно говорить о полной бесполезности этих действий и абсолютно нулевых последствиях.

В конце прошлой недели российские граждане вышли на протесты против пенсионной реформы. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев.

1. Идущие на путинскую полицию дети говорят о взрослых, о современном российском обществе, гораздо больше, чем о себе. Цена ему как политической силе – ноль.

2. Протесты, сведенные к «колбасе» в стране, где денег в бюджете еще вполне хватает на то, чтобы вдоволь кормить полицию, бесперспективны.

3. Лидеры протестов, которые подсовывают обществу фейковую повестку (пенсии вместо причины их сокращений – войн их страны с Украиной и Сирией), никуда, кроме страха и краха, эти протесты не приведут. В этой истории очень жалко детей, которым русский рейх непременно переломает жизни, и совершенно не жалко циничных, трусливых и равнодушных взрослых.

В тоже время, журналист Муждабаев подчеркивает, что на прошедшей произошла революция в западном медийном сообществе. Об этом подробней смотрите в другом видеоблоге автора.

«Невероятно — но фак(т): на пятом году войны РФ против Украины крупнейший медиаконцерн Запада исключил из употребления в новостях термин «Украинский кризис», как они эту войну до сей поры называли. А знаете, чем они его заменили? «Украинским конфликтом». Это по их «стандартам ВВС» типа считается уже не совсем внутренняя война, а как бы немного внешняя. Ну, возможно. Ну, хоть что-то. На пятом году войны в Европе. Крупнейшее медиа западного мира. Оцените прогресс…», – заявляет Айдер Муждабаев.

О том, какую большую роль сыграли европейские и американские СМИ в формировании Путина как диктатора и русского рейха как преступного террористического государства

Айдер Муждабаев, YouTube