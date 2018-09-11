На пороге третьей мировой. Россия сильно рискует готовя операцию в сирийском Идлиб

США предупреждает Россию о том, что проведение военной операции сирийской провинции Идлиб может привести к полномасштабному столкновению двух держав.

В Вашингтоне не исключают, что ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб грозит привести к прямому военному столкновению вооруженных сил России и США. Обозреватель «КоммерсантЪ» Максим Юсин задумался о том, как вести себя Москве.

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб все больше напоминает мину замедленного действия, грозящую взорвать не только регион, но при определенном развитии событий и отношения двух ядерных сверхдержав. Если верить источникам американской газеты «The Wall Street Journal», в Вашингтоне не исключают удара по иранским и российским военным объектам в ответ на применение войсками Башара Асада химического оружия в ходе готовящегося наступления на Идлиб.

Какой будет реакция Москвы в случае, если США осознанно, а не по ошибке атакуют в Сирии ее военнослужащих, ее системы ПВО, можно легко догадаться. Ситуация гораздо более напряженная, гораздо более опасная, чем была в апреле этого года, когда после сообщений о применении сирийскими войсками химического оружия в пригороде Дамаска Думе американцы и их союзники нанесли символический удар по правительственным объектам, предварительно договорившись с россиянами, как минимизировать последствия этой операции.

С тех пор отношения между Москвой и Вашингтоном катились под откос. И, увы, нет полной уверенности, что сегодня генералы и политики сумеют договориться. Американцы убеждены, что в ходе наступления на Идлиб, которое представляется неизбежным, сирийская армия применит хлор. Якобы Башар Асад уже отдал такое распоряжение. Если раньше западные союзники обещали реагировать в случае применения Дамаском зарина или иприта, то сейчас в Вашингтоне дают понять: хлор тоже в «черном списке».

О готовности участвовать в «ударах возмездия» по Сирии уже заявила Франция. Но самым, пожалуй, неприятным сюрпризом для Москвы стало то, что и Германия, которая прежде воздерживалась от военных операций на Ближнем Востоке, не исключает, что присоединится к союзникам. Как сообщает газета «Bild», такая возможность рассматривалась в ходе недавней беседы министра обороны Урсулы фон дер Ляйен с военным атташе США в Берлине.

В российском оборонном ведомстве убеждены: оппозиция в Идлибе готовит провокацию с целью имитировать использование Дамаском химического оружия и создать тем самым повод для ударов западных союзников по сирийским объектам. Если это действительно так, бомбардировки становятся практически неизбежными – сложно себе представить, что в случае масштабной, профессионально проведенной и широко освещенной в СМИ провокации Вашингтон, Лондон и Париж согласятся признать ее таковой и не поддадутся искушению поставить на место Дамаск, слишком уж стремительно выигрывающий войну. А заодно и Москву.

Дополнительные сложности может создать позиция Анкары. В ходе переговоров в Иране с президентами России и Исламской республики лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган так и не сумел найти с ними общий язык по вопросу Идлиба, который считает своей зоной ответственности. Анкара по-прежнему против наступления сирийской армии на эту провинцию. И в случае, если его целью станут группировки, которые поддерживает Турция, ситуативный альянс Москвы и Анкары может распасться.

В нынешней ситуации это последнее, что нужно Кремлю.

Операция в Идлибе, направленная против всех оппозиционных отрядов с целью полного отвоевания провинции, становится для Москвы неоправданно рискованной.

Есть ли альтернатива? Теоретически – да. С учетом того, что полностью отказаться от планов наступления на Идлиб уже едва ли возможно – все силы для него давно стянуты, – Москва могла бы попытаться убедить горячие головы в Дамаске и Тегеране ограничить его масштабы, сделать целью ударов главным образом радикальные джихадистские группировки, не трогать тех, кого Турция считает своими союзниками и за кого готова нести ответственность, очистить от боевиков районы, откуда взлетают дроны, атакующие российскую базу в Хмеймиме, и откуда противники Асада могут начать наступление на Латакию, Алеппо или Хаму. При этом оставить основную часть провинции в нынешнем подвешенном состоянии. Тем самым, кстати, избежать массовых потоков беженцев, которых так боятся в Турции и в ЕС.

В военном плане это, конечно, не лучшее решение – идеально было бы развить успех последних месяцев и ликвидировать самый крупный очаг сопротивления правительству. Но иногда политические соображения должны брать верх над чисто военными. Особенно в том случае, когда риск глобального обострения слишком велик, когда ситуация грозит выйти из-под контроля, когда надо элементарно выиграть время.

В общем, в ближайшие дни Москве предстоит принять, возможно, самое важное решение за годы ее сирийской кампании.

Максим Юсин, «КоммерсантЪ»